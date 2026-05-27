ABD ablukayı kaldırıyor! İran duyurdu: "Bir ay içinde eski haline dönecek"

ABD ile İran arasında yürütülen barış ve ateşkes temaslarında dikkat çeken yeni bir taslak gündeme geldi. İran devlet televizyonu, iki ülke arasında hazırlanan gayriresmi mutabakatın ilk taslağında yer alan bazı maddeleri duyurdu. Taslakta ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesi, deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğinin yeniden artırılması gibi başlıklar öne çıktı. Mevcut Mynet haberinde de İran devlet televizyonuna dayandırılan taslakta ABD askeri güçlerinin İran çevresinden çekileceği ve ablukanın kaldırılacağı aktarıldı.

MASADAKİ PLAN: ABD ÇEKİLECEK, ABLUKA KALKACAK

İran basınına yansıyan taslağa göre Washington’ın atacağı adımların başında ABD askeri güçlerinin İran çevresinden çekilmesi ve uygulanan ablukanın kaldırılması yer alıyor. Buna karşılık Tahran’ın da Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemi sayısını bir ay içinde savaş öncesi seviyelere çıkarmayı taahhüt ettiği belirtildi.

Reuters’a konuşan ABD’li yetkililere göre Washington ile Tahran arasında konuşulan çerçevede İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması, ABD’nin ise deniz ablukasını kaldırması öngörülüyor; ancak taraflar arasında imzalanmış nihai bir anlaşma bulunmuyor.

TRUMP’TAN “ACELE YOK” MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşma konusunda acele edilmeyeceği mesajı verdi. Reuters’ın aktardığına göre Trump, İran’la anlaşma sağlanıp imzalanana kadar ABD ablukasının yürürlükte kalacağını belirtti. Aynı haberde, tarafların nükleer program, yaptırımlar, dondurulmuş fonlar ve Lübnan’daki savaş gibi başlıklarda hala ayrıştığı vurgulandı.

Axios’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili de anlaşmanın henüz kesinleşmediğini, birkaç gün içinde sonuç alınabileceğini ancak sürecin bozulma ihtimalinin de bulunduğunu söyledi. Aynı yetkiliye göre taslak, Hürmüz Boğazı’nın açılması karşılığında ABD deniz ablukasının kaldırılmasını içeriyor.