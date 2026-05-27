HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD ablukayı kaldırıyor! İran duyurdu: "Bir ay içinde eski haline dönecek"

ABD ile İran arasında hazırlanan gayriresmi mutabakat ortaya çıktı. İki tarafın da karşılıklı atacağı adımlar belli oldu. Abluka ve Hürmüz Boğazı detayları dikkat çekti.

ABD ablukayı kaldırıyor! İran duyurdu: "Bir ay içinde eski haline dönecek"
Mehmet Hazar Gönüllü

ABD ile İran arasında yürütülen barış ve ateşkes temaslarında dikkat çeken yeni bir taslak gündeme geldi. İran devlet televizyonu, iki ülke arasında hazırlanan gayriresmi mutabakatın ilk taslağında yer alan bazı maddeleri duyurdu. Taslakta ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesi, deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğinin yeniden artırılması gibi başlıklar öne çıktı. Mevcut Mynet haberinde de İran devlet televizyonuna dayandırılan taslakta ABD askeri güçlerinin İran çevresinden çekileceği ve ablukanın kaldırılacağı aktarıldı.

MASADAKİ PLAN: ABD ÇEKİLECEK, ABLUKA KALKACAK

İran basınına yansıyan taslağa göre Washington’ın atacağı adımların başında ABD askeri güçlerinin İran çevresinden çekilmesi ve uygulanan ablukanın kaldırılması yer alıyor. Buna karşılık Tahran’ın da Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemi sayısını bir ay içinde savaş öncesi seviyelere çıkarmayı taahhüt ettiği belirtildi.

ABD ablukayı kaldırıyor! İran duyurdu: "Bir ay içinde eski haline dönecek" 1

Reuters’a konuşan ABD’li yetkililere göre Washington ile Tahran arasında konuşulan çerçevede İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması, ABD’nin ise deniz ablukasını kaldırması öngörülüyor; ancak taraflar arasında imzalanmış nihai bir anlaşma bulunmuyor.

TRUMP’TAN “ACELE YOK” MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşma konusunda acele edilmeyeceği mesajı verdi. Reuters’ın aktardığına göre Trump, İran’la anlaşma sağlanıp imzalanana kadar ABD ablukasının yürürlükte kalacağını belirtti. Aynı haberde, tarafların nükleer program, yaptırımlar, dondurulmuş fonlar ve Lübnan’daki savaş gibi başlıklarda hala ayrıştığı vurgulandı.

ABD ablukayı kaldırıyor! İran duyurdu: "Bir ay içinde eski haline dönecek" 2

Axios’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili de anlaşmanın henüz kesinleşmediğini, birkaç gün içinde sonuç alınabileceğini ancak sürecin bozulma ihtimalinin de bulunduğunu söyledi. Aynı yetkiliye göre taslak, Hürmüz Boğazı’nın açılması karşılığında ABD deniz ablukasının kaldırılmasını içeriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ettiŞehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
HTS kayıtları hepsini yalanladıHTS kayıtları hepsini yalanladı

Anahtar Kelimeler:
İran abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.