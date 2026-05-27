Yakıtı biten araca yardıma koşmuştu: Otoyol jandarması ölümden döndü

İzmir’in Çeşme ilçesinde, otoyolda yakıtı biten bir araca yardım etmek için duran otoyol jandarması personeli, yoldan geçen bir tır ile otomobil arasında kalarak ölümden döndü. Başından yaralanan jandarmanın hastaneye kaldırıldığı dehşet anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı Port Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarması ekiplerinden bir personel, güzergah üzerinde yakıtı bittiği için yolda kalan bir otomobil sürücüsüne yardım etmek üzere aracından indi. Görevli personel araca müdahale ettiği esnada, yoldan geçen bir tır hızla yaklaşarak jandarma personelini tır ile otomobil arasına sıkıştırdı.

Tedavisinin ardından taburcu edildi
Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan jandarma personeli, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza anı araç kamerasında
Jandarma personelinin ölümden döndüğü kaza, yolda kalan otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; jandarma personelinin otomobilin yanında bulunduğu sırada, yandan çok yakın mesafede geçen tırın personeli sıkıştırdığı anlar yer aldı.
Meydana gelen kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

