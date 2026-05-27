Macron duyurdu! Norveç, Fransa'nın nükleer caydırıcılık şemsiyesine girdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Norveç'in, ülkesinin nükleer caydırıcılık şemsiyesine katılmayı kabul ettiğini bildirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret eden Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Elysee Sarayı'nda Macron ile görüştü. Görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

"VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK"

Macron, toplantıda yaptığı konuşmada, "Norveç, bugün Avrupalıların ve Fransızların ortak güvenliği için değerli ve vazgeçilmez bir ortak." dedi.

Haziran 2025'te Norveç'in başkenti Oslo'da iki ülke arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ardından güvenlik ve savunma gibi alanlarda kaydedilen ilerlemeden gurur duyduğunu belirten Macron, Fransa'nın nükleer caydırıcılık şemsiyesine ilişkin, "Sayın Başbakan, Ile Longue'da ileri nükleer caydırıcılık olarak adlandırdığımız (girişimine) Norveç'in katılmasına onay verdiniz. Bu, ortaklığımız için çok önemli bir aşama ve son derece güçlü olan işbirliğimizin motoru olacak." diye konuştu.

Macron, Avrupa'nın yeni tehditlerle karşı karşıya olduğu bir bağlamda iki ülke arasındaki işbirliğinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, bugün imzalanan Narvik Anlaşması'nın da bu amaçla hazırlandığını söyledi.

"İmzaladığımız bu anlaşma, iki ülkemiz arasında karşılıklı yardımlaşma ilkesini öngörüyor. Ordularımız arasında her düzeyde düzenli diyalogların kurulmasını sağlamaktadır." diyen Macron, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasında hava savunması, Arktik ve uzay gibi birçok önemli alanda işbirliğinin güçlendirilmesini kapsadığını belirtti.

Macron, iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğinin güçlenmesinin Avrupa savunmasına yönelik hedefleri destekleyeceğine işaret etti.

"İLERİ CAYDIRICILIK" OLARAK TANIMLAMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı, ülkenin batısındaki Brest kentinde nükleer denizaltıların bulunduğu Ile Longue Üssü'nde 2 Mart'ta yaptığı konuşmada, Fransa'nın nükleer silahlarının olası kullanımına ilişkin doktrinde değişikliğe gittiklerini açıklamıştı.

"Jeopolitik bir kırılma döneminden geçiyoruz. (Nükleer) modelimizi güçlendirmeliyiz." diyen Macron, yeni doktrini "stratejik ve teknik anlamda NATO'nun çabalarını tamamlayıcı" ve "ileri caydırıcılık" olarak tanımlamıştı.

Macron, "ileri caydırıcılık" aşamasının Avrupalı müttefiklere Fransız caydırıcılık tatbikatlarına katılma olanağı sunacağını söylemişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

