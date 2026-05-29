İran basını: "Hava savunma sistemleri ABD'ye ait İHA'ya müdahale etti"

İran basınında yer alan ve askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, İran ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Buşehr kenti yakınlarında ABD'ye ait bir insansız hava aracına (İHA) yönelik müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

İran basını, İran ordusunun ABD'ye ait bir insansız hava aracına (İHA) müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Tasnim Haber Ajansı'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre İran ordusu, ülkenin güneyindeki Buşehr kenti yakınlarında tespit edilen söz konusu İHA'yı engellemek amacıyla bir füze fırlattı.

PATLAMA SESİ DUYULDU

İran'ın Cem kenti Valisi Mesud Tangestani ise bölgede daha önce duyulan patlama sesinin bu olay ile bağlantılı olduğunu söyledi. Tangestani, "Bu gece meydana gelen olay, düşmana ait bir hava aracının imha edilmesinden kaynaklıydı. Kentte durum şu anda normal" dedi.

Bölgede yaşanan son gelişmelerde Hürmüzgan ve Buşehr eyaletlerinde patlama seslerinin duyulduğu öne sürülmüştü. Başka bir haberde ise İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güneyinden belirlenen hedeflere yönelik füze saldırısı başlattığı iddia edilmişti. Çeşitli kaynaklar, füzelerin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kurallarını ihlal ettiği öne sürülen gemilere yönelik uyarı atışı olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: İHA

