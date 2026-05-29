Kuşadası’nda denizde can pazarı: 70 yaşındaki turist ölümden döndü

Aydın’ın Kuşadası ilçesine kruvaziyer gemiyle gelen ve denizde boğulma tehlikesi geçiren 70 yaşındaki Çinli turist, cankurtaranların zamanında müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denize giren 70 yaşındaki Çinli turist boğulma tehlikesi geçirdi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kruvaziyer gemisi Celebrity Equinox ile Kuşadası Limanı’na yanaşan ve ailesiyle birlikte ilçeye gelen Gong Wu (70), öğle saatlerinde Kadınlar Denizi Plajı’nda denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan yaşlı turisti fark eden plajda görevli cankurtaranlar hızla müdahale etti. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Gong Wu’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Baygın halde olduğu öğrenilen Çinli turist, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gong Wu’nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



