HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Serik’te bahçe evinde ve ağılında yangin

Antalya’nın Serik ilçesinde bahçe evi ile hayvan ağılında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Serik’te bahçe evinde ve ağılında yangin

Antalya’nın Serik ilçesinde bahçe evi ile hayvan ağılında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde çevredeki ormanlık alan ve meyve bahçelerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde bulunan bahçe evi ve hayvan ağılında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının çevrede bulunan ormanlık alan ile meyve bahçesine sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıktığı bahçe evi ve hayvan ağılının kısa süre önce boşaltıldığı öğrenilirken, olayda kimse yaralanmadı. Yangın sonrası bahçe evi ve ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Serik’te bahçe evinde ve ağılında yangin 1

Serik’te bahçe evinde ve ağılında yangin 2

Serik’te bahçe evinde ve ağılında yangin 3

Serik’te bahçe evinde ve ağılında yangin 4

Serik’te bahçe evinde ve ağılında yangin 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmaris'te tur teknesi battı! Ekipler sevk edildiMarmaris'te tur teknesi battı! Ekipler sevk edildi
Hatay'da sel! TIR'lar heyelanda zarar gördüHatay'da sel! TIR'lar heyelanda zarar gördü

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.