Kongo'da ebola salgını! Vaka sayısı bini aştı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, yaptığı açıklamada, 15 Mayıs'ta KDC'de ilan edilen Ebola salgınında şu ana kadar 1077 vaka kaydedildiğini ve bunlardan 246'sının hayatını kaybettiğini belirtti.

Komşu Uganda'da 8 Ebola vakası görüldüğünü ifade eden Kaseya, Güney Sudan, Ruanda, Kenya, Zambiya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Etiyopya, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Burundi ve Somali'nin de salgından etkilenme bakımından yüksek risk altında bulunduğunu bildirdi.

"VAKA SAYISINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Salgının halen aktif olduğunu vurgulayan Kaseya, vaka sayısında artış beklediklerini ifade etti.

Kaseya, temaslı takibi ve gözetim faaliyetlerindeki eksikliklerin yanı sıra laboratuvar kapasitesinin yetersizliğinin salgınla mücadelede önemli zorluklar oluşturduğunu belirtti.

