Tatilciler erken dönüşe geçti, 43 ilin bağlantı noktası kilitlendi: Son durum havadan görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini tamamlayan vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandı. Ankara yönüne doğru artan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. Türkiye'nin önemli kara yolu ulaşımı güzergahları arasında yer alan Kırıkkale'de de araç yoğunluğu arttı.

BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ YOLLAR KİLİTLENDİ

Ankara-Samsun D-200 kara yolu ile Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolunun kesiştiği bölgelerde trafik akışı zaman zaman yavaşladı. 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de, özellikle Ankara istikametine doğru araç yoğunluğu arttı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kara yollarındaki yoğunluk havadan görüntülenirken, trafik akışının kontrollü şekilde devam ettiği görüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

