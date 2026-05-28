İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

ABD ile İran arasındaki gerginlik ve kalıcı çözüm umutları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemleri nedeniyle uranyum zenginleştirme ve zenginleştirilmiş uranyuma sahip olma hakkı, Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet ve yaptırımların kaldırılması şeklindeki kırmızı çizgileri konusunda geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı. Trump’ın içinde bulunduğu stratejik çıkmazdan kurtulmanın yolunu aradığını vurgulayan Azizi, "Trump’ın, tehditler savurmak ile bir anlaşma çağrısı yapma arasında gidip geldiği açıktır" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP, İRAN'IN ABD'NİN İSTEDİKLERİNİ VERMEYE BAŞLADIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakereler ile ilgili yaptığı son açıklamada, "Bence çok iyi gidiyoruz. İran istediğimiz şeyleri bize vermeye başlıyor. Eğer böyle olursa harika, eğer olmazsa bu adam (Savunma Bakanı Hegseth) işi bitirecek" ifadelerini kullanmıştı. İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini yineleyen Trump, Tahran yönetiminin elindeki uranyum stoklarını Rusya ya da Çin’in almasını kabul edip etmeyeceği sorusuna "Hayır, bunu kabul etmezdim. Bu beni rahatlatmazdı" yanıtını vermişti.

TRUMP, HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN HERKESE AÇIK OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü istediğinin hatırlatılması üzerine, "Hayır, boğaz herkese açık olacak" değerlendirmesinde bulunmuştu. İran’a yönelik yaptırımları hafifletmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soru üzerine Trump, "İran’a yönelik yaptırımların hafifletilmesini ya da onlara para verilmesini konuşmuyoruz. Onlara ait olduğunu iddia ettikleri para kontrolümüzde. O paranın kontrolünü elimizde tutacağız. Doğru davrandıklarında ve doğru olanı yaptıklarında almalarına izin vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLAR ABD HAVA ÜSSÜNÜ VURDU

Ayrıca, İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bugün şafak vakti Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir." ifadelerine yer verildi.

Hedef alınan ABD hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmezken bölgede ABD'nin hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan yerin neresi olduğuna dair bilgi verilmedi.

İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.