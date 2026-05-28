Mansur Yavaş eleştirilerin hedefi olmuştu: "Tüm hamleler Özgür Özel'in bilgisi dahilinde"

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gerilim hala gündemin üst sıralarında. Yaşanan gerilim kadar Mansur Yavaş'ın tutumu da gündem olmuştu. Özellikle genel merkeze gitmemesi ve daha geri planda kalması parti tabanı tarafından eleştirilmişti. Konuyla ilgili olarak açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan olağanüstü hal sürüyor. Partinin genel merkezine polis girerken, bu gelişme Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tarafları arasındaki gerilimi daha da artırmıştı ve karşılıklı sert açıklamalar gelmişti.

YAVAŞ'IN GERİ PLANDA KALMASI ELEŞTİRİLMİŞTİ

CHP'deki bu çekişme hala ciddi şekilde sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geri planda durması eleştirileri de beraberinde getirmişti. Özellikle parti tabanı bu durumu ciddi şekilde eleştirdi ve sosyal medyada konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yapıldı.

DİKKAT ÇEKEN BİR AÇIKLAMA GELDİ: "YAVAŞ'A YAKIN KAYNAKLARLA GÖRÜŞTÜM"

Mansur Yavaş'ın bu tutumuyla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama geldi. TGRT'de yayınlanan bir programda konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan gazeteci Can Özçelik, süreçte her şeyin Özgür Özel'in bilgisi dahilinde olduğunu söyledi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE TEMAS KURMADI, TÜM HAMLELER ÖZEL'İN BİLGİSİ DAHİLİNDE"

Özçelik yaptığı açıklamada, "Mansur Yavaş’a yakın kaynaklarla görüştüm. Israrlı bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ile hiçbir şekilde temas kurmadığını ve Özgür Özel ile iletişim halinde olduğunu ve yapılan tüm hamlelerin Özel'in bilgisi dahilinde olduğunu söylüyorlar.

"YAVAŞ'IN YIPRATILMASINI İSTEMİYOR"

Genel merkeze gitmemek, Meclis'e gitmek döndüğünde neden genel merkeze gelmedi, neden direnişin içinde olmadı eleştirileri vardı. Bunların hepsi Özgür Özel'in bilgisi dahilinde Mansur Yavaş'la birlikte karar verildi. Mansur Yavaş'ın çok yıpratılmasını istemiyor. Çünkü güçlü bir aday, kazanabilecek bir aday"

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
