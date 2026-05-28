HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yunanistan savaş uçakları Türkiye'ye 2 kilometre mesafede uçtu

Türkiye'ye 2 kilometre mesafede yer alan Meis Adası'nda Yunan savaş uçakları alçak uçuş yaptı. Bölgede tansiyon artarken, Yunan basını orduya sıcak çatışmaya karşılık hazırlık talimatı verildiğini yazdı. Öte yandan Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı atılımlara da vurgu yapıldı ve Atina'daki Türkiye endişesi gözler önüne serildi.

Yunanistan savaş uçakları Türkiye'ye 2 kilometre mesafede uçtu
Melih Kadir Yılmaz

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının geçtiğimiz günlerde uçuş gerçekleştirdiği Türkiye'ye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'nda Yunan savaş uçakları görüldü.

YUNANİSTAN'DA TÜRKİYE ENDİŞESİ

Yunan savaş uçakları Meis Adası'nda alçak uçuş yaparken, iki ülke arasındaki karşılıklı askeri hareketlilik gerilimi yeniden tırmandırdı. Ayrıca Yunan basınından Pentapostagma gazetesi bu durumla ilgili olarak dikkat çeken bir iddia gündeme getirdi.

Yunanistan savaş uçakları Türkiye ye 2 kilometre mesafede uçtu 1

"HAVA KUVVETLERİ SICAK ÇATIŞMAYA HAZIRLANIYOR"

Bahsi geçen haber "Yunan Hava Kuvvetleri sıcak çatışmaya hazırlanıyor" manşetiyle okurlara sunuldu. Haberin detayında, "Bölgede artan hava hareketliliği ve radar kilitlenmeleri nedeniyle Yunan Hava Kuvvetlerine olası bir sıcak çatışma ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları talimatı verildi" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARINA VURGU YAPILDI: "ORDU ALARM DURUMUNDA"

Gazete ayrıca Türkiye'nin art arda yaptığı savunma sanayi adımlarına da değindi ve bu durumun Atina'da endişe yarattığını vurguladı. Konuyla ilgili olarak, "Türkiye'nin hızla geliştirdiği yerli İHA ve SİHA teknolojileri karşısında Yunan ordusu alarm durumunda" denildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saitabat Şelalesi eski ihtişamlı günlerine döndüSaitabat Şelalesi eski ihtişamlı günlerine döndü
Vefat etmeden 2 gün önce annesine söylemiş! Kurban hayalini acılı ailesi yerine getirdiVefat etmeden 2 gün önce annesine söylemiş! Kurban hayalini acılı ailesi yerine getirdi

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.