Yunanistan savaş uçakları Türkiye'ye 2 kilometre mesafede uçtu

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının geçtiğimiz günlerde uçuş gerçekleştirdiği Türkiye'ye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'nda Yunan savaş uçakları görüldü.

YUNANİSTAN'DA TÜRKİYE ENDİŞESİ

Yunan savaş uçakları Meis Adası'nda alçak uçuş yaparken, iki ülke arasındaki karşılıklı askeri hareketlilik gerilimi yeniden tırmandırdı. Ayrıca Yunan basınından Pentapostagma gazetesi bu durumla ilgili olarak dikkat çeken bir iddia gündeme getirdi.

"HAVA KUVVETLERİ SICAK ÇATIŞMAYA HAZIRLANIYOR"

Bahsi geçen haber "Yunan Hava Kuvvetleri sıcak çatışmaya hazırlanıyor" manşetiyle okurlara sunuldu. Haberin detayında, "Bölgede artan hava hareketliliği ve radar kilitlenmeleri nedeniyle Yunan Hava Kuvvetlerine olası bir sıcak çatışma ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları talimatı verildi" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARINA VURGU YAPILDI: "ORDU ALARM DURUMUNDA"

Gazete ayrıca Türkiye'nin art arda yaptığı savunma sanayi adımlarına da değindi ve bu durumun Atina'da endişe yarattığını vurguladı. Konuyla ilgili olarak, "Türkiye'nin hızla geliştirdiği yerli İHA ve SİHA teknolojileri karşısında Yunan ordusu alarm durumunda" denildi.