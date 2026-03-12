Nazilli’de tavus kuşu operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Nazilli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 Mart 2026 tarihinde Aydın-Denizli otoyolu Nazilli gişelerinde bir yolcu otobüsünde kontrol gerçekleştirildi. Yapılan kontrolde R.U. (51) isimli şahsa ait olduğu tespit edilen ve Elazığ’a gönderilmek üzere 12 adet çuvala sarılmış, belgesi ibraz edilemeyen ve halkası bulunmayan tavus kuşları ele geçirildi. Ele geçirilen tavus kuşları Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne teslim edilirken, şüpheli hakkında idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır