Son dakika | Malatya'ya Patriot sisteminden sonra akıllara gelmişti: MSB'den dikkat çeken S-400 ve KKTC açıklaması

ABD/İsrail - İran savaşı nedeniyle Türkiye de önlemlerini alıyor. Milli Savunma Bakanlığı önlemlere ve son gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

KKTC'DEKİ F-16 HAMLESİ

Bakanlığın açıklamasından öne çıkan kesitler şöyle:

KKTC stratejik önemdedir. Doğu Akdeniz'deki tutumumuz net ve değişmezdir. Unsurlarımız tehditlere hızlı reaksiyona yöneliktir. KKTC'deki tedbirler meşrudur. Türklere yönelik hasmane tutuma izin verilmeyecektir.

MALATYA'YA KURULAN PATRIOT SİSTEMİ

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan, İran’ın üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırılarıyla genişleyen çatışmalar kapsamında; hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde alınan tedbirlere ilave olarak, Müttefik Hava Komutanlığı Ramstein/Almanya’dan görevlendirilen bir PATRIOT sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır.

(Malatya'ya kurulan Patriot sistemi) Yürütülen istişare mekanizması ile devreye alınmıştır.

(S-400 neden kullanılmadı?) En uygun ve etkin savunma sistemi devreye alındı.

NATO, müttefik ülkelerin hava sahalarını ve topraklarını koruma iradesine sahip bir güvenlik ittifakıdır; Türkiye ise jeostratejik konumu, güçlü ordusu ve İttifakın güneydoğu kanadındaki kritik rolüyle bu yapının en önemli unsurlarından biridir. Atılan bu adımlar; hem Türkiye’nin hem NATO’nun savunma, caydırıcılık ve müttefik dayanışması anlayışıyla, ortak güvenliğini tahkim etmeyi amaçlamaktadır.

NE OLMUŞTU?

ABD/İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken Hatay ve Gaziantep'e düşen füzeler, bölgede endişe yaratmıştı. NATO tarafından hava savunma sistemlerinin artırıldığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'ya Patriot konuşlandırılacağını açıkladı.