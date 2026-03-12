HABER

Son dakika | Malatya'ya Patriot sisteminden sonra akıllara gelmişti: MSB'den dikkat çeken S-400 ve KKTC açıklaması

Son dakika haberi: Komşu İran'da savaş sürerken Malatya'ya kurulan Patriot sistemi gündemdeki yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı, sistemin kuruluşu hakkında önemli bir açıklama yaparken akıllardaki S-400 sorusuna da yanıt verdi.

Mehmet Hazar Gönüllü

ABD/İsrail - İran savaşı nedeniyle Türkiye de önlemlerini alıyor. Milli Savunma Bakanlığı önlemlere ve son gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

KKTC'DEKİ F-16 HAMLESİ

Bakanlığın açıklamasından öne çıkan kesitler şöyle:

  • KKTC stratejik önemdedir. Doğu Akdeniz'deki tutumumuz net ve değişmezdir. Unsurlarımız tehditlere hızlı reaksiyona yöneliktir. KKTC'deki tedbirler meşrudur. Türklere yönelik hasmane tutuma izin verilmeyecektir.
MALATYA'YA KURULAN PATRIOT SİSTEMİ

  • ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan, İran’ın üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırılarıyla genişleyen çatışmalar kapsamında; hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde alınan tedbirlere ilave olarak, Müttefik Hava Komutanlığı Ramstein/Almanya’dan görevlendirilen bir PATRIOT sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır.

Son dakika | Malatya ya Patriot sisteminden sonra akıllara gelmişti: MSB den dikkat çeken S-400 ve KKTC açıklaması 1

(Malatya'ya kurulan Patriot sistemi) Yürütülen istişare mekanizması ile devreye alınmıştır.

(S-400 neden kullanılmadı?) En uygun ve etkin savunma sistemi devreye alındı.

  • NATO, müttefik ülkelerin hava sahalarını ve topraklarını koruma iradesine sahip bir güvenlik ittifakıdır; Türkiye ise jeostratejik konumu, güçlü ordusu ve İttifakın güneydoğu kanadındaki kritik rolüyle bu yapının en önemli unsurlarından biridir. Atılan bu adımlar; hem Türkiye’nin hem NATO’nun savunma, caydırıcılık ve müttefik dayanışması anlayışıyla, ortak güvenliğini tahkim etmeyi amaçlamaktadır.

NE OLMUŞTU?

ABD/İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken Hatay ve Gaziantep'e düşen füzeler, bölgede endişe yaratmıştı. NATO tarafından hava savunma sistemlerinin artırıldığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'ya Patriot konuşlandırılacağını açıkladı.

