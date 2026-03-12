HABER

Hamaney ailesine saldırıdan yeni detay! Mücteba Hamaney yaralı: “Konuşacak durumda değil”

İran’da dini liderlik koltuğuna geçen Mücteba Hamaney’in, 28 Şubat’ta düzenlenen ve babası Ali Hamaney dahil 6 aile üyesinin hayatını kaybettiği bombardımanda yaralandığı ortaya çıktı. İran’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi’nin sözleri ise dikkat çekti: “Şu an bir konuşma yapabilecek durumda olduğunu sanmıyorum.”

Hamaney ailesine saldırıdan yeni detay! Mücteba Hamaney yaralı: “Konuşacak durumda değil”

İran’da savaşın başladığı ilk günden bugüne bombaların hedefinde olan Hamaney ailesiyle ilgili yeni açıklamalar geldi. İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki ortak saldırısında yaralandığı ortaya çıktı. İran'ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Alireza Salarian, Lefkoşa’daki büyükelçilik yerleşkesinde yapılan bir röportajda, 56 yaşındaki Hamaney’in nasıl yaralandığına dair detayları anlattı.

"KURTULMASI BÜYÜK ŞANS"

Salarian, Mücteba Hamaney'in konutunu yerle bir eden saldırıdan sağ kurtulmasının büyük şans olduğunu ifade etti.

"YARALI OLDUĞU İÇİN HASTANEDE"

The Guardian'a konuşan Salarian, Mücteba Hamaney'in, 28 Şubat'ta babası Ali Hamaney dahil altı aile üyesinin hayatını kaybettiği hava saldırısında orada olduğunu belirterek "Oradaydı ve o bombardımanda yaralandı, ancak bunun yabancı haberlerde yer aldığını görmedim. Bacaklarından, elinden ve kolundan yaralandığını duydum… Sanırım yaralı olduğu için hastanede" diye konuştu.

Hamaney ailesine saldırıdan yeni detay! Mücteba Hamaney yaralı: “Konuşacak durumda değil” 1

"KONUŞACAK DURUMDA DEĞİL"

Oğul Hamaney'in babasının yerine geçtikten sonra kamuoyu önüne çıkmadığını veya herhangi bir açıklama yapmadığını da anımsatan Salarian, "Bir konuşma yapacak durumda olduğunu sanmıyorum" dedi.

Hamaney ailesine saldırıdan yeni detay! Mücteba Hamaney yaralı: “Konuşacak durumda değil” 2

En Çok Aranan Haberler

