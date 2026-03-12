HABER

Adana’da ilginç olay! Balkondan böyle bağırdı: “Kolonyanın feri geçiyor!”

Adana’da annesiyle tartışan 25 yaşındaki genç balkona çıkarak üzerine kolonya döküp evi ve kendisini yakmakla tehdit etti. “Kolonyanın feri geçiyor, yine dökerim” diye bağıran genç, polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren ikna çabası sonrası eyleminden vazgeçirildi.

Adana'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen E.A. (25), annesiyle tartıştıktan sonra balkona çıkıp, bağırarak evi ve kendisini yakacağını söyledi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kendini eve kilitleyen genci, yaklaşık 3 saat süren görüşmelerin sonunda ikna ederek, eyleminden vazgeçirdi. E.A.'nın iki gün önce de benzer eylemde bulunduğu öğrenildi.

Olay, gece yarısı Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 14 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen E.A., henüz bilinmeyen sebeple annesiyle tartıştı. Annesinin evden ayrılmasının ardından balkona çıkan E.A., bağırarak evi ve kendisini yakacağını söylemesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS VE İTFAİYENİN GİTMESİNİ İSTEDİ

Binanın önüne polis ve itfaiye ekiplerinin geldiğini gören E.A., üzerine kolonya dökerek, "Polis ve itfaiye gitsin. Yoksa kendimi de evi de yakacağım" diye tehditler savurdu. Bağırarak polisleri sevmediğini söyleyen E.A., uzun süre eylemine devam etti.

‘KOLONYANIN FERİ GEÇİYOR’

Polis ekipleri, E.A.'yı eyleminden vazgeçirmek için uzun süre kendisiyle konuşmaya çalıştı. Ekiplerin ikna çabaları sırasında pencereden polislere seslenen E.A., "Kolonyanın esansı gidiyor. Yine kolonya döktürtme bana. Kolonyanın feri geçiyor. Yine dökerim kolonyayı. Her yeri yakarım" diyerek eve kimsenin yaklaşmasını istemedi. İtfaiyenin merdivenli aracıyla kendisine ulaşmak isteyen polise olumsuz yanıt veren E.A., uzun süre direndi.

3 SAATTE İKNA EDİLDİ

Evin kapısını açmayan, balkondan merdivenli araçla yaklaşılmasına izin vermeyen E.A., polisin 3 saat süren çabası ile ikna edilerek, eyleminden vazgeçti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen E.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. E.A.'nın 2 gün önce de benzer eylemde bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

