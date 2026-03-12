Yeşilyurt Maşat’ta otluk yangını

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye acil müdahale aracı sevk edildi. Yangına ilk müdahale bölgede bulunan Menteşe Belediyesine ait su tankeri ile yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otluk alanda başlayan yangın Muğla Büyükşehir Belediyesine ait ipek böceği besleme çadırına sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 4 metrelik taban kısmı zarar gördü. Ayrıca bir çınar ağacı kısmen yanarken, çevredeki otluk alan da yangından etkilendi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır