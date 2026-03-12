HABER

Yeşilyurt Maşat’ta otluk yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Maşat mevkiinde arazide bulunan çalılık ve otluk alanda yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye acil müdahale aracı sevk edildi. Yangına ilk müdahale bölgede bulunan Menteşe Belediyesine ait su tankeri ile yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otluk alanda başlayan yangın Muğla Büyükşehir Belediyesine ait ipek böceği besleme çadırına sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 4 metrelik taban kısmı zarar gördü. Ayrıca bir çınar ağacı kısmen yanarken, çevredeki otluk alan da yangından etkilendi.

Kaynak: İHA

Muğla
