Kulisleri sallayan iddia! 'Özgür Özel yeni parti için ofis tuttu'

Önce mutlak butlan kararı, sonra genel merkez krizi ardından grup toplantısı gerginliği yaşayan CHP'de ileriye dönük hangi adımların atılacağı merak ederken yeni bir kulis bilgisi gelmişti.

İKİ PARTİYLE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Özgür Özel ve ekibinin Genç Parti ve DSP hamlelerinden bir sonuç çıkmamıştı. Son sıcak gelişmelerin ardından Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında yeni kulis bilgilerini paylaştı.

3 PARTİLİ HAMLE

Özel ve ekibinin 1 değil 3 parti ile hareket edeceğini söyleyen Burhan, “‘Biz kendimizi bir dönemin DEM Partisi gibi hissediyoruz’ dediler. Bu yüzden de 2 tanesi var olan parti. Bir tane de kendileri kuracaklar. 3 partiyle hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİNİN OFİSİ TUTULDU

Burhan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

“Konuyla ilgili çok önemli bir isimle görüştüm. Özgür Bey’e yakın bir yöneticiyle görüştüm. Herkesin merak ettiği bir konu var: Yeni partinin binası nerede olacak? Biz ilk defa TV100’de yeni partinin adresini verelim. Yeni parti Atakule, Yıldız civarında, Çankaya’da olacak. Yeni partinin ofisi Atakule yakınlarında tutuldu.

İkinci konu 3 parti. Diyor ki: ‘Biz kendimizi bir dönemin DEM Partisi gibi hissediyoruz’ dediler. Bu yüzden de 2 tanesi var olan parti. Bir tane de kendileri kuracaklar. 3 partiyle hareket ediyorlar.”