HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kulisleri sallayan iddia! 'Özgür Özel yeni parti için ofis tuttu'

CHP'de gündem artarak devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'in yeni kuracağı parti için ofis tuttuğu belirtildi ve adresi verildi. 3 parti detayı ise dikkat çekti.

Kulisleri sallayan iddia! 'Özgür Özel yeni parti için ofis tuttu'
Ufuk Dağ

Önce mutlak butlan kararı, sonra genel merkez krizi ardından grup toplantısı gerginliği yaşayan CHP'de ileriye dönük hangi adımların atılacağı merak ederken yeni bir kulis bilgisi gelmişti.

Kulisleri sallayan iddia! Özgür Özel yeni parti için ofis tuttu 1

İKİ PARTİYLE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Özgür Özel ve ekibinin Genç Parti ve DSP hamlelerinden bir sonuç çıkmamıştı. Son sıcak gelişmelerin ardından Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında yeni kulis bilgilerini paylaştı.

3 PARTİLİ HAMLE

Özel ve ekibinin 1 değil 3 parti ile hareket edeceğini söyleyen Burhan, “‘Biz kendimizi bir dönemin DEM Partisi gibi hissediyoruz’ dediler. Bu yüzden de 2 tanesi var olan parti. Bir tane de kendileri kuracaklar. 3 partiyle hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Kulisleri sallayan iddia! Özgür Özel yeni parti için ofis tuttu 2

YENİ PARTİNİN OFİSİ TUTULDU

Burhan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

“Konuyla ilgili çok önemli bir isimle görüştüm. Özgür Bey’e yakın bir yöneticiyle görüştüm. Herkesin merak ettiği bir konu var: Yeni partinin binası nerede olacak? Biz ilk defa TV100’de yeni partinin adresini verelim. Yeni parti Atakule, Yıldız civarında, Çankaya’da olacak. Yeni partinin ofisi Atakule yakınlarında tutuldu.

İkinci konu 3 parti. Diyor ki: ‘Biz kendimizi bir dönemin DEM Partisi gibi hissediyoruz’ dediler. Bu yüzden de 2 tanesi var olan parti. Bir tane de kendileri kuracaklar. 3 partiyle hareket ediyorlar.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın beklediği anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarıDünyanın beklediği anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı
Sürüklenen tekne haberinden dolayı gazeteciye silahlı saldırıSürüklenen tekne haberinden dolayı gazeteciye silahlı saldırı

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, İsrail'e misilleme yapılacağını açıkladı: "Cevabımız yakın"

İran, İsrail'e misilleme yapılacağını açıkladı: "Cevabımız yakın"

Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

(Özet) Almanya - Curaçao Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Almanya - Curaçao Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Arka Sokaklar setinden aşk çıktı! Böyle ilan etti

Arka Sokaklar setinden aşk çıktı! Böyle ilan etti

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.