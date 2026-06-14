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İran, İsrail'e misilleme yapılacağını açıkladı: "Cevabımız yakın"

İran, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıya misilleme yapmaya hazırlanıyor. Netanyahu, misilleme endişesiyle güvenlik kabinesini sığınakta toplayacağını bildirirken, İran tarafından "İslam savaşçılarının cevabı yakındır" açıklaması geldi.

İran, İsrail'e misilleme yapılacağını açıkladı: "Cevabımız yakın"

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Zülkadir, İsrail’in, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini söyleyen Zülkadir, “İslam savaşçılarının cevabı yakındır. Lübnan bizim canımız, İran’ın kırmızı çizgisinin ihlal edilmesine tahammül gösterilmeyecek.” ifadelerine yer verdi.

"ELLER TETİKTE"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi ise "Kara, savunma, füze, deniz, insansız hava aracı (İHA) ve hava savunma gücümüz geçmişe kıyasla daha da güçlenmiş durumda. Silahlı Kuvvetlerdeki milletin evlatları elleri tetikte, düşmanın kalbine ateş etmeye hazır." ifadesini kullandı.

İran, İsrail e misilleme yapılacağını açıkladı: "Cevabımız yakın" 1

Kudüs ile ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney’in intikamının alınacağını belirten Abdullahi, olası bir hatada "düşmana" unutulmayacak bir ders verecekleri tehdidinde bulundu.

İSRAİL KABİNESİ SIĞINAKTA TOPLANACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan’ın başkenti Beyrut'a düzenledikleri hava saldırısına karşı İran'ın misilleme yapabileceği endişesiyle güvenlik kabinesi toplantısını sığınakta yapacağı belirtildi.

İran, İsrail e misilleme yapılacağını açıkladı: "Cevabımız yakın" 2

İSRAİL ORDUSU YÜKSEK ALARMA GEÇTİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Dahiye bölgesine hava saldırısının ardından ordunun yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Açıklamada, ilerleyen saatlerde İran'dan İsrail'e yönelik bir misillemeye karşı hazırlıkların yapıldığı ve çeşitli senaryolara ilişkin teyakkuz halinde bulunulduğu belirtildi.

İran, İsrail e misilleme yapılacağını açıkladı: "Cevabımız yakın" 3

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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