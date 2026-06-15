Yurdun bir yanında bahar havası, diğer yanında sağanak! MGM'den 15 il için uyarı

Meteoroloji tahminlerine göre yurdun en sıcak bölgesi Ege olacak. Hava sıcaklıklarının; İzmir, Manisa ve Denizli'de 33 derece, Aydın'da ise 35 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Bunun yanı sıra Balıkesir, Adıyaman ve Batman'da 33 derece, Adana'da ise termometrelerin 30 dereceyi göstermesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batısı'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağış uyarısı yapılan iller şunlar:
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Gümüşhane
Bayburt
Kars
Erzurum
Iğdır
Ağrı
Muş
Van
Bitlis
Siirt
Hakkari
Marmara Bölgesi'nde Trakya kesiminin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Ege Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Bölge, ülkenin en yüksek sıcaklıklarının görüleceği yerler arasında bulunuyor.
Akdeniz Bölgesi'nin doğu kesimlerinde bulutluluk artacak. Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgede önemli bir yağış öngörülmüyor.
Batı Karadeniz'de genel olarak az bulutlu bir hava beklenirken, iç kesimlerde yer yer parçalı bulutluluk görülecek.
Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında kalan alanlarda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, bölge genelinde önemli bir yağış öngörülmüyor.
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