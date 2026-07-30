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Alanya'da alevler yerleşim yerine ilerledi! Çok sayıda ev tahliye edildi

Alanya'da çıkan orman yangının rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlere karşı mücadele ikinci günde de sürerken, şimdiye kadar 3 mahallede toplam 45 ev tahliye edildi. İşte detaylar...

Alanya'da alevler yerleşim yerine ilerledi! Çok sayıda ev tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi’nde başlayan orman yangını ikinci gününde. Alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Alanya da alevler yerleşim yerine ilerledi! Çok sayıda ev tahliye edildi 1

45 EV BOŞALTILDI

Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine de sıçrayan alevler nedeniyle tedbir amacıyla yerleşim yerlerinin tahliyesine karar verildi. İlk belirlemelere göre 3 mahallede toplam 45 konut boşaltılırken, ekipler alevlerin evlere sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya da alevler yerleşim yerine ilerledi! Çok sayıda ev tahliye edildi 2

Yangının devam ettiği bölgede Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, İHH ve belediye ekiplerinin karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Farklı illerden bölgeye sevk edilen ekipler söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, kuvvetli rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi nedeniyle farklı noktalara yayılırken, söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Yangının etkili olduğu bazı bölgelerde mahalle sakinleri de ekiplere yardımcı oluyor.

Alanya da alevler yerleşim yerine ilerledi! Çok sayıda ev tahliye edildi 3

KAYMAKAM ÖZTÜRK: "YOĞUN BİR MÜCADELE VERİLİYOR"

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, bölgedeki son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakam Öztürk, "Sapadere Mahallemizde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına müdahale etmek üzere tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Şu an sahada alevlerin önünü kesmek için 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip, 325 personel ile yoğun bir mücadele veriliyor.

Alanya da alevler yerleşim yerine ilerledi! Çok sayıda ev tahliye edildi 4

Bölgemizde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yayılım gösterse de çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tedbir amacıyla 45 ev tahliye edilmiştir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak adına, tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde var gücümüzle mücadelemize devam ediyoruz" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Alanya
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