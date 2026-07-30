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Ev hasar gördü, traktör yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı!

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkarak yerleşim alanlarına ulaştı. Alevlerin tehdit ettiği mahallede bir ev ağır hasar görürken, traktör ve saman balyaları yanarak kül oldu. Vatandaşlar ise ahırdaki hayvanlarını son anda kurtarmayı başardı.

Ev hasar gördü, traktör yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı!

Yangın, sabah saatlerinde Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, geniş bir alana yayılarak Çatak Mahallesi sınırlarına kadar ilerledi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşandı.

Ev hasar gördü, traktör yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı! 1

SAMAN BALYALARIYLA BERABER KÜLE DÖNDÜ

Yangının sıçradığı bir ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin ahıra yaklaşması üzerine ev sahipleri ve mahalle sakinleri seferber oldu. Ahırda bulunan hayvanlar büyük uğraş sonucu güvenli bölgeye çıkarıldı. Ancak bahçede park halinde bulunan traktör ile kasasında yüklü saman balyaları alevlerin arasında kaldı. Yangının sardığı traktör ve saman balyaları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ev hasar gördü, traktör yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı! 2

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda arazöz, su tankeri, iş makinesi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan sürdürülen yoğun müdahaleyle yangının daha geniş alanlara yayılmasının önüne geçilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ev hasar gördü, traktör yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı! 3

Ev hasar gördü, traktör yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı! 4

Ev hasar gördü, traktör yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı! 5

Ev hasar gördü, traktör yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı! 6

Ev hasar gördü, traktör yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı! 7

Ev hasar gördü, traktör yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı! 8

Ev hasar gördü, traktör yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı! 9
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Seydikemer
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