Kumar denetiminde 13 kişiye ceza

Samsun’da polis ekiplerince düzenlenen kumar denetimlerinde İlkadım ve Vezirköprü ilçelerinde kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 150 bin 852 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan kontrolde 5 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye toplam 58 bin 20 TL idari yaptırım uygulanırken, oyun masasında bulunan 14 bin 400 TL ve 100 dolara el konuldu. İş yeri sorumlusu E.D. hakkında ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı. Vezirköprü ilçesinde bir kıraathanede gerçekleştirilen denetimde ise 8 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye toplam 92 bin 832 TL idari para cezası uygulanırken, oyun masasında bulunan 51 bin TL paraya el konuldu. İş yeri sorumlusu B.P. hakkında ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

