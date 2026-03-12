HABER

Alanya'da SUV motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1, yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde SUV tipi araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki motosiklet ile yabancı uyruklu H.B.'nin kullandığı 07 MC 2189 plakalı Nissan marka SUV tipi araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehdi Akdağ yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehdi Akdağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü M.Ö.'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan araç sürücüsü H.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
