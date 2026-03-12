HABER

Erdoğan takdim etti: Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü BM Genel Sekreteri Guterres'e verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim etti. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesini proaktif ve atılgan bir anlayışla yoğurarak dış politikamızın odağında tutmayı sürdürüyoruz" dedi.

Mustafa Fidan

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'E ATATÜRK BARIŞ ÖDÜLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül törenindeki konuşmasında şunları söyledi;

"Guterres'in ülkemizi her ziyareti bizler için ayrı bir önem ve mana taşımıştır.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesini proaktif ve atılgan bir anlayışla yoğurarak dış politikamızın odağında tutmayı sürdürüyoruz.

"GAZZE'DE SERGİLEDİĞİ DURUŞ HER ZAMAN ÖVGÜYLE HATIRLANACAKTIR"

Başta bölgemizdeki çatışma, savaş, zulüm ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz. Nerede bir acı, dram, trajedi ve gözyaşı varsa onu dindirmeye çalışıyoruz. Tabi burada değeli dostum Guterees'in hakkını teslim etmek istiyorum. 9 yıl önce bu görevi üstlenmeden önce de barış ve diyaloğu öne çıkaran bir siyasetçiydi.

Bölgenin ateş çemberine döndüğü bu dönemde sayın genel seketerin diyalog çağrısını değerli buluyoruz. İran merkezli şiddet sarmalının büyümemesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz.

Sayın Genel Sekreter'in çağımızın en büyük mezalimlerinden birinin yaşandığı Gazze'de sergilediği duruş her zaman övgüyle hatırlanacaktır.

Gönlünde müstesna yere sahip olan mültecilerin korunması ise yakın işbirliği içinde çalıştığımız bir başka alan olmuştur. Bu vesileyle asrın felaketinin ardından bize dost elini uzatarak yaraların sarılmasına destek olan tüm BM teşkilatına tekrar teşekkür ediyorum.

İstanbul'da Birleşmiş Milletler Evi projemizi hayata geçirme gayretindeyiz. Yaşadığımız her hadise ve kriz, bundan 13 yıl önce dile getirdiğimiz Dünya 5'ten Büyüktür tespitimizin haklılığını gösteriyor.

GUTERRES: "YURTTA SULH CİHANDA SULH VİZYONU BM'NİN DE RUHUNU OLUŞTURUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül takdimi ardından konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, şunları söyledi;

"Bu döülün anlamı Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve mirasından ayrı düşünelemez. Barış, bir tercihtir. Yurtta barış, dünyada barış vizyonu, BM'nin ruhunu yansıtmaktadır.

BM bünyesinde görevim boyunca Ramazan aylarında hep bir Müslüman toplumun misafiri oldum. Bu bana İslam'ın evrenselliğini ve kapsayıcılığını her zaman yeniden hatırlatmıştır.

Bu Ramazan'da da Türkiye'de bulunuyorum. Türkiye, mültecilere kapısını açarak misafir etti hepsini. Hiçbir mülteci başka ülkelerde bu kadar rahat edemedi.

