Dur ihtarına uymadı, faturası ağır oldu

Yozgat'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye ‘dur ikazına uymamak', 'alkollü araç kullanmak' suçlarından toplam 225 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 8 ay el konuldu aracı ise 2 ay trafikten men edildi.

Dur ihtarına uymadı, faturası ağır oldu

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ta M.K isimli kişi bir alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerine zorluk çıkartarak aracı ile ayrıldı. Güvenlik görevlileri sürücünün alkollü olduğu ihbarında bulundu. Polis ekipleri alış veriş merkezi yakınında aracı durdurmak istedi. Dur ikazına riayet etmeyen sürücü kaçmaya başladı.

Dur ihtarına uymadı, faturası ağır oldu 1

225 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Yaşanan kovalamacada polis ekipleri aracı Menderes Bulvarı üzerinde durdurmayı başardı. Yapılan kontrollerde sürücünün 0.81 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Sürücüye dur ikazına uymadığı ve alkollü araç kullandığı için 2 farklı maddeden toplamda 225 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 8 ay el konuldu arası ise 2 ay trafikten men edildi.

12 Mart 2026
12 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

