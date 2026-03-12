Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu

Bakan Göktaş, ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 70’inci Oturumu marjında gerçekleştirilen 'Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet' konulu toplantıya katıldı.

BM'DE İSRAİL PROTESTOSU

Burada Bakanlığın yürüttüğü çalışmaları ve hizmetleri katılımcı ülkelerle paylaşan Göktaş, konuşmasının ardından söz alan İsrailli bakanın konuşmasına başlaması üzerine toplantı salonundan ayrıldı. Göktaş’ın yanı sıra bazı ülke temsilcilerinin de tepki göstererek salonu terk ettiği görüldü.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır