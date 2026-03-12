ABD'de alarmda: Bir sinagoga saldırı düzenlendi, binada alevler yükseldi

Michigan, West Bloomfield'deki Temple Israel Sinagogu'na saldırı düzenlendi. FBI Direktörü Kash Patel, "FBI ekipleri, Michigan'daki ortaklarıyla birlikte Temple Israel Sinagogu'nda meydana gelen araçla çarpma ve silahlı saldırı olayına müdahale ediyor" açıklamasını yaptı.

İddialara göre silahlı bir kişi aracıyla sinagoga çarptı ve ateş açtı. Çarpışmanın etkisiyle araç alev aldı, sinagogun çatısından dumanlar yükseldi.

ABD'DE SİNAGOGA SİLAHLI SALDIRI

Güvenlik güçleri tehlikenin sürdüğünü açıkladı, bölge sakinlerine 'bulundukları yerde kalmaları' uyarısı yaptı. AP'ye konuşan bir yetkili saldırganın öldürüldüğü iddia etti ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.