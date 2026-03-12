HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'de alarmda: Bir sinagoga saldırı düzenlendi, binada alevler yükseldi

ABD'nin Michigan eyaleti West Bloomfield kentindeki Temple Israel Sinagogu'na saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri tarafından saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD'de alarmda: Bir sinagoga saldırı düzenlendi, binada alevler yükseldi
Mustafa Fidan

Michigan, West Bloomfield'deki Temple Israel Sinagogu'na saldırı düzenlendi. FBI Direktörü Kash Patel, "FBI ekipleri, Michigan'daki ortaklarıyla birlikte Temple Israel Sinagogu'nda meydana gelen araçla çarpma ve silahlı saldırı olayına müdahale ediyor" açıklamasını yaptı.

ABD de alarmda: Bir sinagoga saldırı düzenlendi, binada alevler yükseldi 1

İddialara göre silahlı bir kişi aracıyla sinagoga çarptı ve ateş açtı. Çarpışmanın etkisiyle araç alev aldı, sinagogun çatısından dumanlar yükseldi.

ABD'DE SİNAGOGA SİLAHLI SALDIRI

Güvenlik güçleri tehlikenin sürdüğünü açıkladı, bölge sakinlerine 'bulundukları yerde kalmaları' uyarısı yaptı. AP'ye konuşan bir yetkili saldırganın öldürüldüğü iddia etti ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP lideri Bahçeli: "Her türlü senaryoya hazır olmalıyız"MHP lideri Bahçeli: "Her türlü senaryoya hazır olmalıyız"
İzmir'deki elektrik akımıyla ölüm davasında yeni kararİzmir'deki elektrik akımıyla ölüm davasında yeni karar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
abd saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.