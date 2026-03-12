HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

"Egzoz patlatmayı" polis affetmedi: 19 bin 710 lira ceza yiyip arabasından oldu

Aksaray'da gece yarısı abartı egzozla trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 19 bin 710 lira ceza kesilirken, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.

"Egzoz patlatmayı" polis affetmedi: 19 bin 710 lira ceza yiyip arabasından oldu

Olay, gece yarısı Aksaray-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir tesiste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir aracın abartı egzozla patlama sesi yaparak tesiste trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı alan Bölge Trafik Şubesi ekipleri kısa sürede tesise intikal ederek aracı uzaktan takibe aldı.

"Egzoz patlatmayı" polis affetmedi: 19 bin 710 lira ceza yiyip arabasından oldu 1

POLİS EKİPLERİNDEN ABARTI EGZOZA CEZA

Bir süre yapılan takibin ardından aracın abart egzozlu olduğunu ve egzoz patlattığını fark eden polis ekipleri aracı tesis önünde aldı. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Batuhan Ü. (24) isimli sürücünün 68 DB 668 plakalı aracının kaputu açılarak incelendi. Yapılan incelemede abartı egzoz ünitesi bulunurken, kumandalı olduğu tespit edilen ürün polis ekiplerince kontrol edildi.

"Egzoz patlatmayı" polis affetmedi: 19 bin 710 lira ceza yiyip arabasından oldu 2

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Aracın çalıştırılarak abart egzoz olduğu kanıtlanırken, sürücüye çeşitli maddelerden 19 bin 710 lira ceza kesildi. Araç ise 1 ay süreyle trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

"Egzoz patlatmayı" polis affetmedi: 19 bin 710 lira ceza yiyip arabasından oldu 3

"Egzoz patlatmayı" polis affetmedi: 19 bin 710 lira ceza yiyip arabasından oldu 4

12 Mart 2026
12 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da iletişim fakültesi öğrencileri AK Parti'nin düzenlediği iftarda buluştuİstanbul’da iletişim fakültesi öğrencileri AK Parti'nin düzenlediği iftarda buluştu
Yunanistan'dan kritik hamle: Kadınları askere çağırdıYunanistan'dan kritik hamle: Kadınları askere çağırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Deutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu

Deutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.