Şişli’de dönerciye silahlı saldırı: Pide kuyruğunda bekleyen kadın yaralandı

Olay, saat 19.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan dönerciye silahlı saldırı düzenlendi. Alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda iş yerinde bulunanlar yara almazken, kurşunlar o sırada pide kuyruğunda bekleyen Ş.K. isimli kadına isabet etti.

PİDE KUYRUĞUNDA BEKLEYEN KADIN KURŞUNUN HEDEFİ OLDU

Kadın yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sırtından ve kolundan yaralanan kadını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

