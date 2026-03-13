HABER

Erbil’de Fransız-Peşmerge ortak üssüne saldırı: 6 Fransız askeri yaralandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de, Peşmerge güçleri ile Fransız askerlerinin ortak kullandığı bir askeri üs, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının hedefi oldu. Saldırıda 6 Fransız askerinin yaralandığı bildirildi. Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ta 6 Fransız askerin yaralandığını doğruladı.

Erbil’de Fransız-Peşmerge ortak üssüne saldırı: 6 Fransız askeri yaralandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Erbil’de IKBY Peşmerge güçleri ile Fransız birliklerinin birlikte konuşlandığı askeri üsse iki İHA ile saldırı gerçekleştirildi.

Erbil’de Fransız-Peşmerge ortak üssüne saldırı: 6 Fransız askeri yaralandı 1

Saldırı sırasında üste bulunan uluslararası koalisyon güçlerinin hedef alındığı belirtildi. Patlamaların etkisiyle ilk belirlemelere göre 6 Fransız askerinin yaralandığı ifade edildi.

Erbil’de Fransız-Peşmerge ortak üssüne saldırı: 6 Fransız askeri yaralandı 2

KUZEY IRAK'TAKİ ÜS SALDIRISINDA 6 FRANSIZ ASKER YARALANDI

Yaralı askerlerin durumuna ve tahliye süreçlerine ilişkin Fransız askeri yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaralıların bölgedeki askeri hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan dün gece Erbil’de İtalyan üssü ile ABD Konsolosluğu’nu hedef alan saldırıların da gerçekleştiği bildirildi.

FRANSA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DOĞRULADI

Fransız basınındaki haberlere göre, Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Erbil kentinde 6 Fransız askerin bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yaralandığını doğruladı.

Söz konusu Fransız askerlerinin terörle mücadelede eğitim faaliyetleri kapsamında bölgede olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

