Erbil’de Fransız-Peşmerge ortak üssüne saldırı: 6 Fransız askeri yaralandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Erbil’de IKBY Peşmerge güçleri ile Fransız birliklerinin birlikte konuşlandığı askeri üsse iki İHA ile saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı sırasında üste bulunan uluslararası koalisyon güçlerinin hedef alındığı belirtildi. Patlamaların etkisiyle ilk belirlemelere göre 6 Fransız askerinin yaralandığı ifade edildi.

KUZEY IRAK'TAKİ ÜS SALDIRISINDA 6 FRANSIZ ASKER YARALANDI

Yaralı askerlerin durumuna ve tahliye süreçlerine ilişkin Fransız askeri yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaralıların bölgedeki askeri hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan dün gece Erbil’de İtalyan üssü ile ABD Konsolosluğu’nu hedef alan saldırıların da gerçekleştiği bildirildi.

FRANSA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DOĞRULADI

Fransız basınındaki haberlere göre, Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Erbil kentinde 6 Fransız askerin bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yaralandığını doğruladı.

Söz konusu Fransız askerlerinin terörle mücadelede eğitim faaliyetleri kapsamında bölgede olduğu belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR İran savaşında kullanılan uçak gemisinde yangın paniği! ABD açıklama yaptı

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır