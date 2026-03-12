HABER

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın paniği! Yaralılar var

Orta Doğu’da görev yapan ve İran'a saldırılarda kullanılan USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın paniği yaşandı. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, 2 denizcinin yaralandığı yangının "muharebe kaynaklı olmadığını" duyurdu.

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın paniği! Yaralılar var

ABD Donanması'nın sancak gemisi ve Amerikan askeri gücünün sembolü olan 13 milyar dolarlık süper uçak gemisi USS Gerald R. Ford, kronikleşen kanalizasyon sistemi arızalarıyla gündemden düşmüyordu. Dev gemide şimdi de yangın paniği yaşandı.

USS Gerald R. Ford 5. Filo'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'da çıkan yangının geminin çamaşırhane bölümündeki teknik bir arızadan kaynaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Geminin ana çamaşırhanelerinde çıkan bir yangın meydana geldi. Yangının nedeni muharebeyle ilgili değildi ve (yangın) kontrol altına alındı." ifadelerine yer verildi.

ABD ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın paniği! Yaralılar var 1

"TAMAMEN FAAL DURUMDA"

Söz konusu arızanın geminin tahrik sisteminde herhangi bir hasar oluşturmadığı belirtilen açıklamada, uçak gemisinin "tamamen faal durumda" olduğu vurgulandı.

ABD ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın paniği! Yaralılar var 2

Açıklamanın devamında, gemide görevli iki askerin "hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle" tıbbi tedavi gördüğü ve durumlarının "stabil" olduğu kaydedildi.

USS Gerald R. Ford uçak gemisi, ABD-İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar kapsamında halihazırda Kızıldeniz'de destek görevini sürdürüyor.

ABD ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın paniği! Yaralılar var 3

TUVALET KRİZİ DE YAŞANIYOR

SS Gerald R. Ford'un hizmete girmesinin üzerinden yaklaşık on yıl geçmesine rağmen, gemideki tesisat sorunları çözülemedi.

ABD ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın paniği! Yaralılar var 4

Gemide, su tasarrufu sağlamak amacıyla yolcu gemilerinden uyarlanan vakum tabanlı yenilikçi bir kanalizasyon sistemi kullanıldı. Ancak 4 bin 600'den fazla personelin bulunduğu gemideki dar boruların yetersiz kaldığı, sık sık tıkanmaların ve vakum hatalarının yaşandığı bildirildi.

ABD ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın paniği! Yaralılar var 5

2022 yılındaki raporlar, sistemdeki tıkanıklıkları açmak için her seferinde 400 bin dolar maliyetle özel bir asit yıkama işlemi yapılması gerektiğini ortaya koydu.

ABD ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın paniği! Yaralılar var 6

Donanma yetkilileri, bu teknik aksaklıkların operasyonel hazırlığı engellemediğini savunsa da eleştirmenler, milyarlarca dolarlık bir platformdaki tasarım kusurlarının vergi mükelleflerinin parasının yönetimi ve askeri verimlilik açısından soru işaretleri yarattığını vurguladı.

ABD ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın paniği! Yaralılar var 7
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi
