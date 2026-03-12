ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın paniği! Yaralılar var

ABD Donanması'nın sancak gemisi ve Amerikan askeri gücünün sembolü olan 13 milyar dolarlık süper uçak gemisi USS Gerald R. Ford, kronikleşen kanalizasyon sistemi arızalarıyla gündemden düşmüyordu. Dev gemide şimdi de yangın paniği yaşandı.

USS Gerald R. Ford 5. Filo'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'da çıkan yangının geminin çamaşırhane bölümündeki teknik bir arızadan kaynaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Geminin ana çamaşırhanelerinde çıkan bir yangın meydana geldi. Yangının nedeni muharebeyle ilgili değildi ve (yangın) kontrol altına alındı." ifadelerine yer verildi.

"TAMAMEN FAAL DURUMDA"

Söz konusu arızanın geminin tahrik sisteminde herhangi bir hasar oluşturmadığı belirtilen açıklamada, uçak gemisinin "tamamen faal durumda" olduğu vurgulandı.

Açıklamanın devamında, gemide görevli iki askerin "hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle" tıbbi tedavi gördüğü ve durumlarının "stabil" olduğu kaydedildi.

USS Gerald R. Ford uçak gemisi, ABD-İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar kapsamında halihazırda Kızıldeniz'de destek görevini sürdürüyor.

TUVALET KRİZİ DE YAŞANIYOR

SS Gerald R. Ford'un hizmete girmesinin üzerinden yaklaşık on yıl geçmesine rağmen, gemideki tesisat sorunları çözülemedi.

Gemide, su tasarrufu sağlamak amacıyla yolcu gemilerinden uyarlanan vakum tabanlı yenilikçi bir kanalizasyon sistemi kullanıldı. Ancak 4 bin 600'den fazla personelin bulunduğu gemideki dar boruların yetersiz kaldığı, sık sık tıkanmaların ve vakum hatalarının yaşandığı bildirildi.

2022 yılındaki raporlar, sistemdeki tıkanıklıkları açmak için her seferinde 400 bin dolar maliyetle özel bir asit yıkama işlemi yapılması gerektiğini ortaya koydu.

Donanma yetkilileri, bu teknik aksaklıkların operasyonel hazırlığı engellemediğini savunsa da eleştirmenler, milyarlarca dolarlık bir platformdaki tasarım kusurlarının vergi mükelleflerinin parasının yönetimi ve askeri verimlilik açısından soru işaretleri yarattığını vurguladı.



Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır