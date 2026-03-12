Bölgede tansiyon yükseliyor! Yunanistan'dan kritik hamle: Kadınları askere çağırdı

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 13. gününde şiddetini korurken, Yunanistan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Yunan Ordusu, kadınları gönüllü askerlik hizmetine davet eden bir tanıtım videosu yayımladı.

20-26 YAŞ ARASI KADINLARA ASKERLİK ÇAĞRISI

Paylaşılan videoda, 20 ile 26 yaş arasındaki kadınların gönüllü askerlik yapabileceği belirtildi. Program kapsamında başvuruda bulunan kadınlar, 12 ay boyunca Yunan ordusunda görev alabilecek.

ORDUDAN TANITIM VİDEOSU

Yunan Ordusu'nun yayımladığı videoda, kadınların askeri eğitim ve görevlerde aktif rol alabileceği vurgulandı. Paylaşımın, bölgede artan jeopolitik gerilimler ve güvenlik tartışmaları sürerken yapılması dikkat çekti.