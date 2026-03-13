ABD duyurdu: "Irak'ta yakıt ikmal uçağımız düştü"

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının 13. gününde ABD'nin KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak hava sahasında düştü. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada uçağın düşme sebebinin dost ya da düşman ateşiyle ilgilisinin olmadığı vurgulandı.
13.03.2026 01:03
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak hava sahasında düşerek kırıma uğradığını açıkladı.
"DOST YA DA DÜŞMAN ATEŞİ SONUCU DEĞİL"
Açıklamada, uçağın düşüşünün dost ya da düşman ateşi sonucu olmadığı bilgisi verildi. Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
