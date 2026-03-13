HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD duyurdu: "Irak'ta yakıt ikmal uçağımız düştü"

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının 13. gününde ABD'nin KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak hava sahasında düştü. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada uçağın düşme sebebinin dost ya da düşman ateşiyle ilgilisinin olmadığı vurgulandı.

ABD duyurdu: "Irak'ta yakıt ikmal uçağımız düştü"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak hava sahasında düşerek kırıma uğradığını açıkladı.

"DOST YA DA DÜŞMAN ATEŞİ SONUCU DEĞİL"

Açıklamada, uçağın düşüşünün dost ya da düşman ateşi sonucu olmadığı bilgisi verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan Irak'ta ortak üsse saldırı: 6 Fransız askeri yaralandıİran'dan Irak'ta ortak üsse saldırı: 6 Fransız askeri yaralandı
DMM'den sosyal medyadaki THY iddialarıyla ilgili 'dezenformasyon' açıklamasıDMM'den sosyal medyadaki THY iddialarıyla ilgili 'dezenformasyon' açıklaması

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Irak uçak abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Deutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu

Deutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.