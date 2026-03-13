ABD duyurdu: "Irak'ta yakıt ikmal uçağımız düştü"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak hava sahasında düşerek kırıma uğradığını açıkladı.

"DOST YA DA DÜŞMAN ATEŞİ SONUCU DEĞİL"

Açıklamada, uçağın düşüşünün dost ya da düşman ateşi sonucu olmadığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır