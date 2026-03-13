DMM'den sosyal medyadaki THY iddialarıyla ilgili 'dezenformasyon' açıklaması

THY ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialara DMM'den 'dezenformasyon' açıklaması geldi. Kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "THY, devlet bütçesinden kaynak almayan, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturan, Borsa İstanbul’da işlem gören ve bağımsız denetime tabii olan halka açık bir şirkettir. Kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmamaktadır" bilgisine yer verildi.

DMM: "THY KONUSUNDAKİ İDDİALAR DEZENFORMASYONDUR"

DMM'nin açıklaması şu şekilde;

"Bazı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu olan Türk Hava Yolları’na ilişkin ortaya atılan iddialar dezenformasyon içermektedir.

"KAMUYA VE GENEL BÜTÇEYE HERHANGİ BİR MALİ YÜK OLUŞTURMAMAKTADIR"

THY, devlet bütçesinden kaynak almayan, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturan, Borsa İstanbul’da işlem gören ve bağımsız denetime tabii olan halka açık bir şirkettir. Kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmamaktadır.

Buna rağmen; THY’yi kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösteren ve birbiriyle ilgisiz kalemleri yan yana getirerek Türkiye’nin en güçlü uluslararası markalarından biri olan THY’yi hedef alan söylem ve paylaşımlar dezenformasyondur.

Kamuoyunun bu tarz içerik, söylem ve paylaşımlara itibar etmemesi rica olunur."