HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

DMM'den sosyal medyadaki THY iddialarıyla ilgili 'dezenformasyon' açıklaması

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, Türk Hava Yolları (THY) hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili yalanlama geldi. Açıklamada, kamuoyunun bu tarz içerik, söylem ve paylaşımlara itibar etmemesi ifadesine yer verildi.

DMM'den sosyal medyadaki THY iddialarıyla ilgili 'dezenformasyon' açıklaması
Mustafa Fidan

THY ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialara DMM'den 'dezenformasyon' açıklaması geldi. Kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "THY, devlet bütçesinden kaynak almayan, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturan, Borsa İstanbul’da işlem gören ve bağımsız denetime tabii olan halka açık bir şirkettir. Kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmamaktadır" bilgisine yer verildi.

DMM den sosyal medyadaki THY iddialarıyla ilgili dezenformasyon açıklaması 1

DMM: "THY KONUSUNDAKİ İDDİALAR DEZENFORMASYONDUR"

DMM'nin açıklaması şu şekilde;

"Bazı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu olan Türk Hava Yolları’na ilişkin ortaya atılan iddialar dezenformasyon içermektedir.

"KAMUYA VE GENEL BÜTÇEYE HERHANGİ BİR MALİ YÜK OLUŞTURMAMAKTADIR"

THY, devlet bütçesinden kaynak almayan, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturan, Borsa İstanbul’da işlem gören ve bağımsız denetime tabii olan halka açık bir şirkettir. Kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmamaktadır.

Buna rağmen; THY’yi kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösteren ve birbiriyle ilgisiz kalemleri yan yana getirerek Türkiye’nin en güçlü uluslararası markalarından biri olan THY’yi hedef alan söylem ve paylaşımlar dezenformasyondur.

Kamuoyunun bu tarz içerik, söylem ve paylaşımlara itibar etmemesi rica olunur."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan Irak'ta ortak üsse saldırı: 6 Fransız askeri yaralandıİran'dan Irak'ta ortak üsse saldırı: 6 Fransız askeri yaralandı
Şişli’de dönerciye silahlı saldırı: 1 kadın yaralandı Şişli’de dönerciye silahlı saldırı: 1 kadın yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı thy türk hava yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Deutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu

Deutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.