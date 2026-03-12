HABER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli mesaj: "Her türlü senaryoya hazır olmalıyız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada İran'dan ateşlenen iki füzenin Türkiye'ye düşmesiyle ilgili, "Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz." ifadelerini kullanırken, "ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti artıkça, etrafımızda biriken tehlike daha da yoğunlaşacaktır. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız." uyarısında bulundu.

Mustafa Fidan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısında güçlü bir duruş sergilediğini belirterek, “Türkiye sırtına binen ağırlıklarından hızla kurtulmaktadır. Uyanan ve ayağa kalkan devin önünü kesecek, tarihi yürüyüşünü kesintiye uğratacak hiçbir muhasım veya mütecaviz odak yoktur ve olması da mümkün değildir” dedi.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "ETRAFIMIZDA BİRİKEN TEHLİKE DAHA DA YOĞUNLAŞACAKTIR"

Orta Doğu’daki gerilime de değinen Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki ortaklığın askeri, siyasi ve ekonomik maliyetinin arttığını ifade etti. Bahçeli, bu durumun özellikle iç kamuoylarında İran ile olası bir savaşa yönelik itirazların yükselmesine yol açtığını belirterek, “ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti arttıkça, bilhassa iç kamuoylarının İran savaşıyla ilgili kategorik itirazları yükseldikçe etrafımızda biriken tehlike daha da yoğunlaşacaktır. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

"ELLER TETİK YERİNE UZLAŞMA GAYESİYLE BİRLEŞMELİDİR”

Bölgede gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, ateşkes çağrısında bulunarak, “Yol yakınken ateşkes rejimi devreye girmelidir. Eller tetik yerine uzlaşma gayesiyle birleşmelidir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, aksi durumda İran’ın ABD-İsrail ortaklığı açısından uzun soluklu ve maliyetli bir çatışma alanına dönüşebileceğini belirterek, “Aksi halde İran; ABD-İsrail ortaklığı için yeni bir Afganistan’a, yeni bir Irak’a, hatta yeni bir Vietnam’a dönebilecektir” dedi.

12 Mart 2026
12 Mart 2026

