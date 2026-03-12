Saldırıya uğrayan Mücteba Hamaney'in durumuyla ilgili İran'dan çarpıcı açıklama: "Yaralı ama iyi"

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ardından yeni lider olarak seçilen oğlu Mücteba Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında yaralandığı iddialarına yönelik yeni bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in "yaralı ama iyi" olduğunu ifade etti. İran'ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Alireza Salarian, Mücteba Hamaney'in yaralı olduğunu belirterek “Konuşacak durumda değil” ifadesini kullanmıştı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN HAMANEY AÇIKLAMASI: "YARALI AMA İYİ DURUMDA"

ABD ve İsrail, İran'da yönetici kadroyu hedef almayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaşın ilk günlerindeki bombardımanla Ali Hamaney ve 55 İranlı liderin öldürüldüğü söylemişti. Ali Hamaney'in ardından göreve gelen oğlu Mücteba Hamaney'in de 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında yaralandığı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi

ABD-İSRAİL SALDIRISINDA YARALANMIŞTI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara ve bununla ilgili gelişmelere dair demeç verdi.

ABD ve İsrail'in saldırısını "utanç verici" olarak nitelendiren Bekayi, İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen nükleer müzakerelerin 3. turunu tamamlamışken, Haziran 2025'ten sonra ikinci kez diplomatik sürecin ihanete uğradığını belirtti.

"İLK KONUŞMASINI NE ZAMAN YAPACAĞINI BİLMİYORUM"

"İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in durumunun nasıl olduğu" sorusuna Bekayi, "Yaralı ama iyi. İlk konuşmasını ne zaman yapacağını bilmiyorum. Liderlik için 3 veya 4 isim vardı ancak Uzmanlar Meclisi'nin çoğunluğu Anayasa'ya uygun olarak onu seçti." yanıtını verdi.

Bekayi, İran'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna yapılan saldırıyı hatırlatarak, "Minab'da bir katliam yaptılar. İki Tomahawk füzesi kullandılar. Amaç sadece mümkün olduğu kadar çok sivilin ölmesini sağlamaktı. Çoğu çocuk olmak üzere yaklaşık 170 masum insanı öldürdüler. (İtalya Başbakanı) Giorgia Meloni'nin saldırıyı kınamasından memnunuz." ifadesini kullandı.

Bekayi, komşu ülkelere karşı hiçbir düşmanlık beslemediklerini ancak ABD'nin bölgedeki askeri varlığının "büyük bir güvensizliğe yol açtığını" belirtti.

SALDIRI DÜZENLEDİKLERİ ÜLKELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İran'ın misillemelerinin komşu ülkelerin tepkisini çektiği hatırlatılan Bekayi, "Hoşlarına gitmediğini anlıyorum. Onlarla yakın temas halindeyiz. Ancak bu kez liderimizi ve en önemli komutanlarımızı öldürdüler. Böylesine zengin bir medeniyete, egemen bir devlete sahip bir ulusun, böyle korkunç bir saldırı karşısında hiçbir şey yapmadan kalmasını mı bekliyorsunuz? Komşularımızdan, ABD'nin onların topraklarını kötüye kullanmasına izin vermemelerini istedik." dedi.

AVRUPA'YA SESLENDİ: "ABD VE İSRAİL'İ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞMAMALILAR"

Bekayi, Avrupalıların petrol fiyatları konusundaki endişesini de anladığını belirterek şunları kaydetti:

"Ancak bizim halkımız katlediliyor. Avrupalıların büyük bir sorumluluğu var, ABD ve İsrail'i memnun etmeye çalışmamalılar. Bu adaletsizliğe karşı çıkacak kadar cesur olmalılar. Eğer bunu yaparlarsa, onları ara bulucu rolünde görmekten memnun oluruz."

MÜCTEBA HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA: "İNTİKAM!"

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ilk kez konuştu. Görüntü vermeyen Hamaney açıklamasında intikam sözü verirken "Bölgedeki tüm ABD üslerine saldıracağız" dedi.

Şehitlerin intikamını alacaklarını vurgulayan Hamaney "Özellikle Minab şehitlerinin kanının intikamından asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Hamaney, bölgedeki tüm ABD üslerine saldıracaklarını belirtirken "Düşmanın üsleri, bu ülkeleri kontrol altına almayı amaçlıyor" diye konuştu.

Komşu ülkelere yönelik mesaj veren Hamaney "Komşularla dostluğa inanıyoruz, sadece üsleri hedef alıyoruz. İran, tüm komşu ülkelerle karşılıklı ilişkiler kurmaya tamamen hazır, bölgede hakimiyet kurma veya sömürgecilik peşinde değil" ifadelerini kullandı.

İRANLI BÜYÜKELÇİ: "KONUŞACAK DURUMDA DEĞİL"

İran'ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Alireza Salarian, Lefkoşa’daki büyükelçilik yerleşkesinde yapılan bir röportajda, 56 yaşındaki Hamaney’in nasıl yaralandığına dair detayları anlattı. Salarian, Mücteba Hamaney'in konutunu yerle bir eden saldırıdan sağ kurtulmasının büyük şans olduğunu ifade etti.

The Guardian'a konuşan Salarian, Mücteba Hamaney'in, 28 Şubat'ta babası Ali Hamaney dahil altı aile üyesinin hayatını kaybettiği hava saldırısında orada olduğunu belirterek "Oradaydı ve o bombardımanda yaralandı, ancak bunun yabancı haberlerde yer aldığını görmedim. Bacaklarından, elinden ve kolundan yaralandığını duydum… Sanırım yaralı olduğu için hastanede" diye konuştu.

"KONUŞACAK DURUMDA DEĞİL"

Oğul Hamaney'in babasının yerine geçtikten sonra kamuoyu önüne çıkmadığını veya herhangi bir açıklama yapmadığını da anımsatan Salarian, "Bir konuşma yapacak durumda olduğunu sanmıyorum" dedi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır