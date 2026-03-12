HABER

Hayvanların görüntüsü sosyal medyada tepki çekmişti! Konya'daki besi çiftliğinde denetleme

Konya'da bir hayvancılık işletmesinde çekilen ve hayvanların bulunduğu alanın dışkı ve balçıkla dolu görüntülerinin, sanal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerin, hayvanların hızlı kilo alması için kasten yapıldığı iddiasıyla paylaşılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma sonucunda son dönemde etkili olan yağışlar sonrası tesisin alt yapısının zarar görmesi nedeniyle hijyen dışı görüntülerin ortaya çıktığı tespit edildi.

Konya’da bir hayvancılık işletmesinde çekildiği öne sürülen ve hayvanların dışkı ile balçık içerisinde beklediği anların görüntülerinin sanal medyada ‘hayvanların hızlı kilo alması için kasten yapıldığı’ iddiasıyla paylaşılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Hayvanların görüntüsü sosyal medyada tepki çekmişti! Konya daki besi çiftliğinde denetleme 1

BESİ SÜRELERİ SONRASI SATILMIŞLAR

Görüntülerin Meram ilçesinde bir hayvancılık işletmesinde kaydedildiği tespit edildi. Ekipler, yapılan denetimde işletmede herhangi bir hayvan olmadığını, işletme sahibi tarafından, görüntülerde yer alan hayvanların besi sürelerini tamamladıktan sonra satıldığı belirlendi.

Hayvanların görüntüsü sosyal medyada tepki çekmişti! Konya daki besi çiftliğinde denetleme 2

DENETİM YAPILDI

Sanal medyada paylaşılan görüntülerin son dönemde etkili olan yağışlar nedeniyle işletme zemininin ve mevcut altyapının temizlik çalışmalarını zorlaştırdığı tesisin zemininin bu nedenle dışkı ve balçıkla kaplandığı belirlendi. Denetim kapsamında işletmede gerekli temizlik çalışmaları yaptırılarak hijyenik koşulları uygun hale getirildi. İncelemeler sonucunda ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemler uygulanarak ve hayvanları koruma kanunu kapsamında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

