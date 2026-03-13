599 dolarlık MacBook Neo parçalarına ayrıldı: Apple'dan tasarım sürprizi!

Teknoloji dünyasının merakla beklediği cihazların iç yapıları, kullanıcıların her zaman en çok ilgisini çeken konuların başında geliyor. Özellikle bir dizüstü bilgisayarın bozulması durumunda tamir sürecinin ne kadar zorlu olacağı veya parçaların ne denli kolay değiştirilebileceği, satın alma kararlarında kritik bir rol oynuyor. Bu kapsamda Apple'ın 599 dolarlık yeni dizüstü bilgisayar modeli MacBook Neo'nun da içi aldı. Böylece 599 dolarlık yeni bilgisayarın içinde neler olup olmadığı gözler önüne serildi.

MACBOOK NEO'NUN İÇİ AÇILDI: BANT YOK, VİDA VAR

MacRumors'ta yer alan habere göre; Avustralyalı YouTube kanalı Tech Re-Nu, yeni MacBook Neo'yu parçalarına ayırdı.

Buna göre, 6 dakika içerisinde sökülen MacBook Neo'nun içinde küçük bir anakart yer alıyor. Bilgisayarın 18 vida ile sabitlenen bataryası doğrudan yukarı doğru kaldırılarak çıkarılabiliyor. Bataryayı yerinde tutan hiçbir esnet-bırak yapışkan şerit veya yapışkan madde bulunmuyor. Hatta söküm işlemi boyunca hiçbir bant izine rastlanmıyor. Bunun modern bir Mac için bir ilk olduğu belirtiliyor.

MacBook Neo'nun iki adet USB-C portu, hoparlörler ve kulaklık girişinin tamamı modüler bir yapıda; böylece daha büyük donanım gruplarını değiştirmeye gerek kalmadan tekil bileşenler doğrudan değiştirilebiliyor. Örneğin hoparlörler, hiçbir yapıştırıcı olmadan sadece dörder vida ile yerinden çıkarılabiliyor. Cihazda bulunan tek yapışkan ise izleme dörtgeni (trackpad) üzerinde, bir kablonun onu anakarta bağladığı yerdeki küçük bir miktar yapışkandan ibaret.

Tech Re-Nu, Neo'yu tamamen parçalarına ayırmadı ancak klavyenin onarım için tüm üst kasa değiştirilmeden çıkarılabildiği biliniyor. Bunun da herhangi bir tamir edilebilirlik puanı için büyük bir artı olduğu vurgulanıyor.