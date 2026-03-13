HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Elon Musk'tan çılgın proje: Masa başı işleri tarihe karışabilir

Elon Musk, Tesla ve xAI tarafından ortaklaşa geliştirilecek olan 'Macrohard' (Digital Optimus) projesini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu proje, Tesla'nın xAI ile yaptığı yatırım anlaşması kapsamında geliştirilen ilk proje olacak ve şirketlerin yaptığı işleri taklit edebilecek. Bu teknoloji birçok alanda bir masa başı çalışanın yapay zeka versiyonu olacak.

Elon Musk'tan çılgın proje: Masa başı işleri tarihe karışabilir
Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü milyarder Elon Musk, bu kez insanlar tarafından gerçekleştirilen manuel, monoton ve sıkıcı işleri yapay zeka ve robotik geliştirme yoluyla otomatikleştirmek, kolaylaştırmak ve azaltmak için attığı yeni ve dikkat çekici bir adımla gündemde. Bu adımın adı ise Macrohard veya diğer adıyla Digital Optimus.

NEDİR BU MACROHARD? (VEYA DIGITAL OPTIMUS?)

Teslarati’de yer alan habere göre; "Digital Optimus" veya "Macrohard" projesi, Tesla'nın xAI ile yaptığı yatırım anlaşması kapsamında geliştirilen ilk proje olacak. Tesla ile xAI tarafından ortaklaşa geliştirilecek ve şirketlerin işlevini taklit edebilecek. Gerçek zamanlı bilgisayar ekranı görüntüsünün ve klavye ile fare hareketlerinin son beş saniyesini işleyip eyleme dökebilecek.

MUHASEBE VE İK GÖREVLERİNİ ÜSTLENECEK

Bu teknoloji temel olarak muhasebe, İnsan Kaynakları (İK) görevleri gibi birçok alanda bir masa başı çalışanın yapay zeka versiyonu olacak.

Elon Musk tan çılgın proje: Masa başı işleri tarihe karışabilir 1

Sistemin temel kullanım alanlarının kurumsal otomasyon, şirketleri simüle etme, yüksek hacimli tekrarlayan görevler ve potansiyel olarak gelecekte Optimus robotuyla hibrit bir kullanım olacağı ifade ediliyor. Bu senaryoda fiziksel görevleri Optimus robotu üstlenirken, büro işlerini Digital Optimus yürütecek.

ŞİRKETLER TASARRUF EDECEK

Digital Optimus gibi bir dijital yapay zeka paketinin geliştirilmesinin, şirketlerin zamandan ve paradan tasarruf etmesine, ayrıca operasyonlarında daha verimli olmalarına yardımcı olacağı belirtiliyor.

MICROSOFT'A KARŞI 'MACROHARD' GÖNDERMESİ

Elon Musk, Macrohard isminin Microsoft'a yapılan komik bir gönderme olduğunu söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şampiyon at kavurma yapılmıştı! Sahibi ilk kez konuştu: "Büyük ızdırap duydum"Şampiyon at kavurma yapılmıştı! Sahibi ilk kez konuştu: "Büyük ızdırap duydum"
Çok satanlarda 1 numara: Delonghi kahve makinesinde indirim başladıÇok satanlarda 1 numara: Delonghi kahve makinesinde indirim başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka Tesla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta 14. gün! ABD uçağı Irak'ta düştü...

Savaşta 14. gün! ABD uçağı Irak'ta düştü...

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.