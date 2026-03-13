Elon Musk'tan çılgın proje: Masa başı işleri tarihe karışabilir

Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü milyarder Elon Musk, bu kez insanlar tarafından gerçekleştirilen manuel, monoton ve sıkıcı işleri yapay zeka ve robotik geliştirme yoluyla otomatikleştirmek, kolaylaştırmak ve azaltmak için attığı yeni ve dikkat çekici bir adımla gündemde. Bu adımın adı ise Macrohard veya diğer adıyla Digital Optimus.

NEDİR BU MACROHARD? (VEYA DIGITAL OPTIMUS?)

Teslarati’de yer alan habere göre; "Digital Optimus" veya "Macrohard" projesi, Tesla'nın xAI ile yaptığı yatırım anlaşması kapsamında geliştirilen ilk proje olacak. Tesla ile xAI tarafından ortaklaşa geliştirilecek ve şirketlerin işlevini taklit edebilecek. Gerçek zamanlı bilgisayar ekranı görüntüsünün ve klavye ile fare hareketlerinin son beş saniyesini işleyip eyleme dökebilecek.

MUHASEBE VE İK GÖREVLERİNİ ÜSTLENECEK

Bu teknoloji temel olarak muhasebe, İnsan Kaynakları (İK) görevleri gibi birçok alanda bir masa başı çalışanın yapay zeka versiyonu olacak.

Sistemin temel kullanım alanlarının kurumsal otomasyon, şirketleri simüle etme, yüksek hacimli tekrarlayan görevler ve potansiyel olarak gelecekte Optimus robotuyla hibrit bir kullanım olacağı ifade ediliyor. Bu senaryoda fiziksel görevleri Optimus robotu üstlenirken, büro işlerini Digital Optimus yürütecek.

ŞİRKETLER TASARRUF EDECEK

Digital Optimus gibi bir dijital yapay zeka paketinin geliştirilmesinin, şirketlerin zamandan ve paradan tasarruf etmesine, ayrıca operasyonlarında daha verimli olmalarına yardımcı olacağı belirtiliyor.

MICROSOFT'A KARŞI 'MACROHARD' GÖNDERMESİ

Elon Musk, Macrohard isminin Microsoft'a yapılan komik bir gönderme olduğunu söyledi.