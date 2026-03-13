HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Instagram'ın çok istenen özelliği test aşamasında! Ama herkes kullanamayacak

Instagram, gönderi açıklamalarına tıklanabilir bağlantı ekleme özelliğini test etmeye başladı. Uzun zamandır beklenen bu özellik, sadece Meta Verified abonelerine sunulacak. Yani herkes kullanamayacak.

Instagram'ın çok istenen özelliği test aşamasında! Ama herkes kullanamayacak
Enes Çırtlık

Yıllardır kullanıcıların bağlantı paylaşmasına sadece Hikayeler, Reels ve kullanıcı profillerinde (bio) izin veren popüler sosyal medya platformu Instagram, görünüşe göre bu konuda radikal bir değişikliğe hazırlanıyor.

INSTAGRAM AÇIKLAMA LİNKLERİNİ TEST EDİYOR

Uzun zamandır içerik üreticileri tarafından talep edilen gönderi açıklamalarına tıklanabilir link ekleme özelliği, nihayet test edilmeye başlandı. Ancak bu özellik, sadece ücretli "Meta Verified" abonelerine özel olacak. Yani özelliği herkes kullanamayacak, sadece ödeme yapıp "Meta Verified" abonesi olanlar kullanabilecek.

Instagram ın çok istenen özelliği test aşamasında! Ama herkes kullanamayacak 1

Meta, Engadget'a Meta Verified aboneleri için bu özelliği test ettiğini doğruladı ancak özelliğe kaç kişinin erişimi olduğu veya yaygın olarak kullanıma sunulup sunulmayacağı konusunda bilgi vermedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Arapça' İstiklal Marşı tepki topladı'Arapça' İstiklal Marşı tepki topladı
Trump'tan İran'a gözdağı! 'İran'ı tamamen yok ediyoruz' diyerek açıkladı: "Bugün ne olacağını izleyin"Trump'tan İran'a gözdağı! 'İran'ı tamamen yok ediyoruz' diyerek açıkladı: "Bugün ne olacağını izleyin"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.