Instagram'ın çok istenen özelliği test aşamasında! Ama herkes kullanamayacak

Yıllardır kullanıcıların bağlantı paylaşmasına sadece Hikayeler, Reels ve kullanıcı profillerinde (bio) izin veren popüler sosyal medya platformu Instagram, görünüşe göre bu konuda radikal bir değişikliğe hazırlanıyor.

INSTAGRAM AÇIKLAMA LİNKLERİNİ TEST EDİYOR

Uzun zamandır içerik üreticileri tarafından talep edilen gönderi açıklamalarına tıklanabilir link ekleme özelliği, nihayet test edilmeye başlandı. Ancak bu özellik, sadece ücretli "Meta Verified" abonelerine özel olacak. Yani özelliği herkes kullanamayacak, sadece ödeme yapıp "Meta Verified" abonesi olanlar kullanabilecek.

Meta, Engadget'a Meta Verified aboneleri için bu özelliği test ettiğini doğruladı ancak özelliğe kaç kişinin erişimi olduğu veya yaygın olarak kullanıma sunulup sunulmayacağı konusunda bilgi vermedi.