Bilecik’te yol kontrol faaliyetinde 498 kişi sorgulandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol faaliyetinde 498 kişi sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesinde Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi Bozüyük ilçesine bağlı köyler ile Dodurga beldesi ve Merkez Öner Petrol mevkiinde yapılan uygulamaya 2 subay, 6 jandarma astsubay, 9 jandarma uzman çavuş, 1 jandarma trafik timi katıldı.
Uygulama kapsamında toplam 498 şahıs ve 823 araç Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) üzerinden sorgulandı. Yapılan kontrollerde 1 şahsın Asker alma sistemi (ASAL) kapsamında yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edilirken, şahsa gerekli işlem yapıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA

Bilecik
Savaşta 14. gün! ABD uçağı Irak'ta düştü...

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

