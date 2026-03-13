Bilecik’te yol kontrol faaliyetinde 498 kişi sorgulandı

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesinde Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi Bozüyük ilçesine bağlı köyler ile Dodurga beldesi ve Merkez Öner Petrol mevkiinde yapılan uygulamaya 2 subay, 6 jandarma astsubay, 9 jandarma uzman çavuş, 1 jandarma trafik timi katıldı.

Uygulama kapsamında toplam 498 şahıs ve 823 araç Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) üzerinden sorgulandı. Yapılan kontrollerde 1 şahsın Asker alma sistemi (ASAL) kapsamında yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edilirken, şahsa gerekli işlem yapıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

