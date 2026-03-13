CHP'yle makas açık! AK Parti'nin masasındaki son anket sonucu belli oldu: "Şu anda düştüğünü görüyoruz"

Seçim anketleri siyaset sahnesine damga vurmaya devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, partisinin oy oranını açıklayıp "İyi bir yere geldiğini söyleyebiliriz" dedi. Acar'ın açıklamasında CHP ile AK Parti arasındaki 10 puanlık fark dikkat çekti.

"TEŞKİLAT ÜYELERİMİZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Medya Sahuru Buluşması" kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen sahur programında gazetecilerle bir araya geldi. Burada konuşma yapan Acar, ramazan iklimini ve maneviyatını hatırlatacak aksiyonlar aldıklarını belirterek, çeşitli etkinlikler vesilesiyle vatandaşlarla buluştuklarını anlattı.

Ramazanda teşkilat üyelerinin yoğun bir şekilde çalıştığına dikkati çeken Acar, "Kadın kolları sahada, gençlik kollarımız sahada. Teşkilatımızın her bireyi, 'Bu ramazanda sıkılmadık el bırakmayacağız, muhatap olacağımız tüm ilgili paydaşlarımızla bir araya gelmeye gayret göstereceğiz' dedi. Bunu bir şekilde sizler aracılığıyla toplumumuzla paylaşmaya gayret gösterdik." şeklinde konuştu.

Acar, siyasetin dünyada hareketlendiğini, dünyanın reel politiğinin kaybolduğu bir ortamda Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğuna işaret ederek, Türkiye'de ise güvenli bir liderin ülkeyi yönettiğini ifade etti.

AK PARTİ'NİN OY ORANINI AÇIKLADI: "İYİ BİR YERE GELDİ"

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Acar, seçim olmamasına karşın AK Parti'nin her daim "pazar günü seçim olacak" gibi bir formatta çalıştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık olarak yüzde 36-37 civarında AK Parti'nin oyları, iyi bir yere geldiğini söyleyebiliriz. 25-26 dolayında da şu anda CHP'nin düştüğünü görüyoruz. Bundan 6-7 ay önce biraz daha yakın bir seviye söz konusuydu. Şu anda trend AK Parti lehine gelişen bir yere evriliyor. Bunu hem Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hem çevre faktörüyle hem bizim sahadaki tam pres bir şekilde aksiyon almamızla birçok neden ama en önemlisi, AK Parti'nin sürekli kendini güncellemesiyle yorumlayabiliriz."

Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel bir lider olduğuna işaret ederek, yollarından dönmeden istikrarlı bir şekilde ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktardı.

ÖZDEMİR: "AK PARTİ İL BAŞKANLIĞIMIZ, BU SENE RAMAZANI DAHA DA COŞKULU BİR ŞEKİLDE GEÇİRİYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise gazetecilerle sahur programında bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. İstanbul'un 39 ilçesinde ve 961 mahallesinde ramazanı en iyi şekilde yaşamaya gayret ettiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"İstanbul'da belediyelerimiz kendi ilçelerinde bu sene ramazanı daha da coşkulu, çocukları, gençleri merkeze alan, kadınları sürecin içerisine dahil eden, ilçemizdeki komşularımızla daha güzel ramazan yaşamamızı sağladıklarını görüyorum. AK Parti İl Başkanlığımız, bu sene ramazanı daha da coşkulu bir şekilde geçiriyor. Bu akşam olduğu gibi burada neredeyse her akşam farklı kesimlere, İstanbul'un kıymetli zümrelerine, vatandaşlarımıza, etrafımızdaki komşularımıza, engelli ailelerimize, şehit ve gazi ailelerimize iftarlar verdik, sahurda bir araya gelme imkanına sahip olduk."

"GAZETECİLERLE DAVA ARKADAŞIYIZ"

Özdemir, İstanbul'da çalışmalarına, "dokunulmadık bir gönül bırakmayacak" şekilde bayram sonrasında da devam edeceklerini aktardı. Gazetecilere yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Özdemir, "Aslında biz dava arkadaşıyız. Ülkemizin geleceği adına hep birlikte farklı alanlarda mücadeleler yürütüyoruz. Siyasetçinin işi zordur, zaman ve mesai mefhumu yoktur ama gazetecinin de aynı şekilde zamansız ve mekansız bir çalışma disiplini vardır. Hatta ölümü dahi göze alan ve şehit olan birçok basın mensubumuz olmuştur."

'İSTANBUL' ELEŞTİRİSİ: "BIRAKIN YARIM KALANIN BİTMESİNİ, EN UFAK BİR DOKUNUŞ YOK"

Bir gazetecinin, "İstanbul'daki trafik yoğunluğu ve otopark sorununa" ilişkin sorusunu da cevaplandıran Özdemir, "İstanbul'da vatandaşlarımıza, İstanbul'a dair problemleri sorduğumuzda yüzde 50'ye gelmiş durumda trafik. Sadece tek başına. İstanbul'daki 2017'de başlayan metroların yarısı 10 yıl geçmesine rağmen bitirilemedi. Üstüne yeni bir ihale yapıldı. İstanbul'da yeni bir metro, kavşak, köprülü kavşak, yan yol, tünel... Bırakın yarım kalanın bitmesini, en ufak bir dokunuşun olmadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sahur programına, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdullah Arıdoru ile İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de katıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır