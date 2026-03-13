HABER

Ölümcül tehlike yatak odanızda! Horlamayı hafife almayın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu’dan hayati bir uyarı geldi. Prof. Akkoyunlu horlama, sabah yorgunluğu ve gün içi uyuklamanın Uyku Apnesi belirtisi olabileceğine dikkat çekti. Tedavi edilmeyen uyku apnesinin kalp krizi, obezite ve ciddi kaza risklerini artırdığı konusunda uyardı.

Ölümcül tehlike yatak odanızda! Horlamayı hafife almayın
Gökçen Kökden

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu uykunun sadece bir dinlenme süreci değil, hayati bir organ yenilenme evresi olduğunu belirtti. Toplumda yaygın görülen horlama ve gündüz uyuklama gibi belirtilerin, aslında ölümcül sonuçlar doğurabilecek hastalıkların habercisi olabileceğine dikkat çeken Prof. Akkoyunlu, “Sağlıklı bir yaşam için uyku hijyeni hayati önem taşıyor.” dedi.

UYKU VÜCUDUN EN TEMEL İLACIDIR

Ölümcül tehlike yatak odanızda! Horlamayı hafife almayın 1

Uykunun biyolojik önemine değinen Prof. Akkoyunlu, "Bu süreç vücut için doğal bir tedavi mekanizmasıdır. Uyku, beynin ve tüm organların kendini yenilediği, bağışıklık sisteminin güçlendiği hayati bir süreçtir. Ancak günümüzde birçok kişi, uykuda solunum durması olarak bilinen Uyku Apnesi ile yaşamını sürdürüyor ve bunun farkında değil. Özellikle sabahları yorgun uyanan ve gün içinde aniden uyuklama ihtiyacı hisseden bireyler vakit kaybetmeden profesyonel yardım alması gerekiyor. Bu belirtilerin görmezden gelinmesinin maliyeti ise ağır olabilir.” ifadelerini kullandı.

AKCİĞER VE KALP SAĞLIĞI BÜYÜK TEHDİT ALTINDA

Ölümcül tehlike yatak odanızda! Horlamayı hafife almayın 2

Tedavi edilmeyen uyku bozukluklarının sadece kişisel konforu bozmakla kalmadığını, aynı zamanda kronik hastalıklara davetiye çıkardığını belirten Prof. Akkoyunlu, “Uykuda nefesi kesilen hastalarda kalp krizi riski katlanarak artıyor. Bunun yanı sıra hipertansiyon ve kalp yetmezliği gibi hastalıkların temelinde çoğu zaman teşhis edilmemiş uyku apnesi yatıyor. Metebolizmanın bozulmasıyla birlikte obezite ve diyabet riski de artıyor. Yetersiz uyku vücudun dengesini altüst ediyor.” şeklinde konuştu.

KONSANTRASYON KAYBI TRAFİK KAZALARINI TETİKLİYOR

Ölümcül tehlike yatak odanızda! Horlamayı hafife almayın 3

Uyku bozukluklarının sosyal ve güvenlik boyutuna da değinen Prof. Akkoyunlu, “Tedavi edilmeyen uyku apnesi hastalarında odaklanma yeteneği ciddi oranda azalıyor. Bu durum sadece iş verimliliğini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda trafik ve iş kazası riskini de doğrudan arttırıyor. Kaliteli uyku toplum güvenliği için de bir gereklilik. Özellikle direksiyon başındaki kişilerin uyku kalitelerine ekstra özen göstermeleri gerekiyor.” diye belirtti.

Anahtar Kelimeler:
uyku sağlık
