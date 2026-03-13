Savaşın ortasında gövde gösterisi! İsrail bombaları düşerken, Pezeşkiyan ve Erakçi sokaklara çıktı

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası başlayan savaş 14. gününde de devam ederken, Kudüs Günü Yürüyüşü için binlerce kişi Tahran'da sokaklara çıktı. İsrail uçakları ise mitng bölgesine yakın yerleri bombalarken; Tahran sokaklarındaki bir görüntü tüm dünyada gündem oldu.

PEZEŞKİYAN VE ERAKÇİ SOKAKLARA ÇIKTI

Yürüyüşe katılanlar arasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de vardı.

TÜM DÜNYADA GÜNDEM YARATAN GÖRÜNTÜ! KİMSE İNANAMADI

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yakın korumasıyla bir anda sokakta yürümeye başladı, onu gören İranlılar ise inanamadı. Bazı İranlılar, Pezeşkiyan'ı öpüp fotoğraf çektirirken; o anlar 'Gövde gösterisi' olarak yorumlandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Tahran’daki Kudüs Günü Yürüyüşü’ne katılanlar arasındaydı.

ERKAKÇİ: "PETROL FİYATLARIN ARTMASI MUHTEMEL GÖRÜNÜYOR"

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erakçi, petrol fiyatlarının şu anda çok yükseldiğini vurgulayarken, "Bölgedeki ABD ve İsrail’in politikaları göz önüne alındığında, fiyatların gelecekte de artmaya devam etmesi muhtemel görünüyor." dedi.

Bunun sorumlusunun “bölgeyi felakete sürükleyenler” olduğunu ifade ederek ABD ve İsrail’e işaret eden Erakçi, “Bunun hesabını bu ülkelerin vermesi gerektiğini” belirtti.

İsrail ve ABD’nin saldırılarına rağmen “Halkımız milyonlarca kişiyle sokaklarda” diyen Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece Tahran’da değil tüm şehirlerde İslam Cumhuriyeti, Kudüs, Filistin ve yıllardır savunduğumuz tüm idealleri destek konusundaki kararlılığını gösterdi. İnşallah bu güç ve kararlılıkla devam edeceğiz ve düşmanlarımız, İran halkının gücünü kabul etmek zorunda kalacak."

PATLAMA SIRASINDA GULAM HÜSEYİN MUHSİNİ EJEİ ORADAYDI

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de Tahran'daki mitingde kalabalığın arasındaydı.

İsrail saldırısı sonrası patlama anında miting alanında bulunan Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin sakinliğini koruduğu görüldü.