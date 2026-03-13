HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Savaşın ortasında gövde gösterisi! İsrail bombaları düşerken, Pezeşkiyan ve Erakçi sokaklara çıktı

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

ABD ve İsrail'in saldırıları gölgesinde İran'da bugün düzenlenen Kudüs Günü Yürüyüşü gövde gösterisine dönüştü. İsrail'in mitingin yakın bölgelerini bombaladığı sırada İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sokağa çıkıp, kalabalıkla birlikte yürüdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de Tahran'daki mitingde kalabalığın arasındaydı.

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası başlayan savaş 14. gününde de devam ederken, Kudüs Günü Yürüyüşü için binlerce kişi Tahran'da sokaklara çıktı. İsrail uçakları ise mitng bölgesine yakın yerleri bombalarken; Tahran sokaklarındaki bir görüntü tüm dünyada gündem oldu.

PEZEŞKİYAN VE ERAKÇİ SOKAKLARA ÇIKTI

Yürüyüşe katılanlar arasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de vardı.

Savaşın ortasında gövde gösterisi! İsrail bombaları düşerken, Pezeşkiyan ve Erakçi sokaklara çıktı 1

TÜM DÜNYADA GÜNDEM YARATAN GÖRÜNTÜ! KİMSE İNANAMADI

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yakın korumasıyla bir anda sokakta yürümeye başladı, onu gören İranlılar ise inanamadı. Bazı İranlılar, Pezeşkiyan'ı öpüp fotoğraf çektirirken; o anlar 'Gövde gösterisi' olarak yorumlandı.

Savaşın ortasında gövde gösterisi! İsrail bombaları düşerken, Pezeşkiyan ve Erakçi sokaklara çıktı 2

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Tahran’daki Kudüs Günü Yürüyüşü’ne katılanlar arasındaydı.

ERKAKÇİ: "PETROL FİYATLARIN ARTMASI MUHTEMEL GÖRÜNÜYOR"

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erakçi, petrol fiyatlarının şu anda çok yükseldiğini vurgulayarken, "Bölgedeki ABD ve İsrail’in politikaları göz önüne alındığında, fiyatların gelecekte de artmaya devam etmesi muhtemel görünüyor." dedi.

Savaşın ortasında gövde gösterisi! İsrail bombaları düşerken, Pezeşkiyan ve Erakçi sokaklara çıktı 3

Bunun sorumlusunun “bölgeyi felakete sürükleyenler” olduğunu ifade ederek ABD ve İsrail’e işaret eden Erakçi, “Bunun hesabını bu ülkelerin vermesi gerektiğini” belirtti.

İsrail ve ABD’nin saldırılarına rağmen “Halkımız milyonlarca kişiyle sokaklarda” diyen Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece Tahran’da değil tüm şehirlerde İslam Cumhuriyeti, Kudüs, Filistin ve yıllardır savunduğumuz tüm idealleri destek konusundaki kararlılığını gösterdi. İnşallah bu güç ve kararlılıkla devam edeceğiz ve düşmanlarımız, İran halkının gücünü kabul etmek zorunda kalacak."

PATLAMA SIRASINDA GULAM HÜSEYİN MUHSİNİ EJEİ ORADAYDI

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de Tahran'daki mitingde kalabalığın arasındaydı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD: "Hamaney yaralandı, muhtemelen sakat" ABD: "Hamaney yaralandı, muhtemelen sakat"

İsrail saldırısı sonrası patlama anında miting alanında bulunan Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin sakinliğini koruduğu görüldü.

Savaşın ortasında gövde gösterisi! İsrail bombaları düşerken, Pezeşkiyan ve Erakçi sokaklara çıktı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıldırım’da tarih ayağa kalkıyorYıldırım’da tarih ayağa kalkıyor
Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklamaOrdu’da uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Mesud Pezeşkiyan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.