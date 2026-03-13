Çöplük alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Çakırlar Caddesi üzerinde bulunan Çakırlar Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinliklerin bulunduğu bölgedeki dere yatağına dökülen çöp ve molozlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Oluşan yoğun duman ve kokuyu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri ise bölgede sık sık aynı sorunların yaşandığını, duman ve koku sebebiyle evlerinde duramadıklarını ifade ederek yetkililerden çöplüğe dönen alanın temizlenmesini istedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır