New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası Orta Doğu'daki gerilim devam ederken, petrol fiyatlarındaki gevşemeyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 artarak 46.689,24 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yatay seyirle ​6.673,49 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 artışla 22.425,70 puana çıktı.

ABD, İsrail ve İran arasında süren çatışmaya ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de açıklanan veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hüseyni Hamaney'in Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtmesi ve ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine eşlik etmeye "hazır olmadığını" söylemesi sonrasında dün Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıkmıştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verildiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Hürmüz Boğazı meselesiyle ilgilendiklerini ve bu konuda "endişelenmeye gerek olmadığını" ifade etti.

Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.40 itibarıyla yüzde 1,4 azalışla 99,01 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2,4 düşüşle 93,47 dolardan alıcı buldu.

Analistler, Orta Doğu'daki çatışmaların hem enerji fiyatlarını hem de enflasyon endişelerini artırdığına işaret ederek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin azaldığını belirtti.

Jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı olarak bu durumun değişebileceğini ifade eden analistler, çatışmaların yatışması halinde, piyasalara yeniden bir normalleşme hissinin hakim olabileceğini ve daha fazla parasal gevşeme beklentisinin doğabileceğini kaydetti.

Analistler, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda, politika faizini sabit bırakacağına kesin gözle bakıldığını söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile yüzde 1,4 olan öncü tahminlerin altında büyüdü.

Analistler, ülke ekonomisinin geçen yıl üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyüdüğünü anımsatarak, son çeyrekte büyümenin yavaşladığına işaret etti.

ABD'de kişisel gelirler ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 ile beklentilerin altında, kişisel tüketim harcamaları ise yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel yükseldi.

Ülkede dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı ocakta yatay seyrederek 321,2 milyar dolar oldu.

Öte yandan ticaret cephesinde, ABD yönetimi, zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 60 ticaret ortağı hakkında 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

