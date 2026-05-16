Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için dikkat çeken çıkış: "Birden fazla plan var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı için birden fazla planın olduğunu iddia eden AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar "Ankara çok hareketli! Sıcak yaz kapıda" ifadelerini kullandı.

Devrim Karadağ

Muhalefetin seçim çağrıları sürerken AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Ankara kulislerinin çok hareketli olduğunu belirten Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması için birçok formülün masada olduğunu söyledi.

Tayyar'ın "Sıcak yaz kapıda" çıkışı ise dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Tayyar, şu ifadeleri kulllandı:

"ANKARA ÇOK HAREKETLİ"

"Ankara çok hareketli. Siyaset, özellikle Temmuz ayından itibaren yeni bir kulvara girecek gibi gözüküyor. Siyasi atmosfer, büyük siyasi olaylara gebe.

TARİH DE VERDİ

İktidarın çok önemsediği 7/8 Temmuz NATO Zirvesi’nden sonra hareketlilik artabilir.

Siyasi ilişkiler, ittifaklar, yelpazedeki dağılım yeniden tanımlanabilir, daralabilir veya genişleyebilir.

"ARKA KAPI DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR"

Bu hareketlilik, yeni Anayasa ve sistemik revizyon ihtimalini güçlendirebilir.

Arka kapı diplomasisi sürüyor, ihtimal verilmeyen sıcak gelişmeler, temaslar yaşanıyor.

'ÇÖZÜM SÜRECİ VE CHP'DEKİ MUTLAK MUTLAN DAVASI'

Bu sürecin yüksek tesirli iki hadisesi, çözüm süreci ve CHP’deki mutlak butlan davası olacaktır.

İran savaşının seyri, iç siyasi gündemin önüne de geçebilir.

"YENİDEN ADAYLIK İÇİN BİRDEN FAZLA PLAN VAR"

Gündemin harareti içinde en rahat Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Yeniden adaylığı konusunda gerekli desteği bulabileceği birden fazla planı olduğu görülüyor.

"SICAK YAZ KAPIDA"

Bu yoğunluk içinde ‘baskın erken seçim’ hesabını hissetmedim, ihtimal de vermiyorum. Sıcak yaz kapıda."

