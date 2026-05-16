Gençler bilim ve teknoloji festivalinde buluştu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107’nci yıl dönümünü; Yıldırım Belediyesinin düzenlediği bilim ve teknoloji dolu gençlik festivaliyle kutluyor.

Yıldırım Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2. Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Yıldırım Belediyesi Etkinlik Alanı’nda başlayan festival 2 gün sürecek ve gençleri teknoloji ve bilimle buluşturacak. Teknoloji, bilim, spor ve eğlence dolu festival kapsamında; insansız hava araçlarından yazılım teknolojilerine, sanal gerçeklikten geleneksel Türk sporlarına kadar çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Gençler ayrıca söyleşiler, yarışmalar ve interaktif deneyim alanlarıyla hem eğlenecek hem de yeni teknolojileri yakından tanıma fırsatı bulacak.

  1. Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali’nin ilk gününde; gençlerle birlikte yapılan bilimsel deneyler eğlenceli anlar yaşattı. Mehteran, kılıç kalkan ve Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyunları Topluluğu’nın gösterileri büyük beğeni topladı. Yıl boyunca düzenlenen etkinlik ve şampiyonalarda dereceye giren bin 592 sporcuya madalya ve ödülleri verildi. Açılış programına ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, gençler ve aileler katıldı.

‘CUMHURİYETİMİZİN TEMİNATISINIZ’

Festivalin açılışında alanı dolduran gençlere hitap eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Etrafıma şöyle bir baktığımda müthiş bir enerji görüyorum. Pırıl pırıl gençler görüyorum. Sizler umudun, cesaretin ve değişimin ta kendisisiniz. Cumhuriyetin ve demokrasinin en büyük teminatısınız. Atamızın verdiği sorumluluğun bilinciyle ve onun izinden ilerleyerek milletimizin bekası için çabalayacak ve yarınlarımızı daha müreffeh hale getireceksiniz" dedi.

GENÇLERE TAM DESTEK

Yıldırım Belediyesi olarak gençlerin mutluluğu ve geleceği adına çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; "Sizlerin izleyen değil, üreten olduğu bir kent hayaliyle mesai yapıyoruz. Bilimle, teknolojiyle, sanatla, sporla büyüyen bir Yıldırım için çaba gösteriyoruz. Yıldırım’ın markası haline gelen ‘Uyumayan Kütüphane’lerimizle ve gençlik merkezlerimizle ilçemizi ses getiren kaliteli hizmetlerle buluşturduk. Türkiye’nin en büyük 2. spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu başta olmak üzere, özellikle siz gençlerimizin faydalanması amacıyla kentimize modern spor tesisleri kazandırdık. Yıldırım Kafelerimizde hem dinleniyor hem de keyifli vakitler geçiriyorsunuz. Kültür merkezlerimizde sizler için birbirinden nitelikli programlar hazırlıyoruz. Üniversiteye hazırlanan genç arkadaşlarımız için ücretsiz yks kursları düzenliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak daha pek çok hizmetimizle siz değerli gençlerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarınızı karşılamaya, yeteneklerinizi ortaya çıkarmaya ve sizleri geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'YARINLAR SİZLERE EMANET'

  1. Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali’nin dolu dolu geçeceğini belirten Başkan Oktay Yılmaz; "İstiyoruz ki bol bol eğlenin, öğrenin, keşfedin. Yeni arkadaşlıklar kurun, yeni fikirler üretin, ilham alın. Çünkü bu şehir sizin, bu ülke sizin ve yarınlar sizlere emanet. Biz size güveniyoruz gençler hem de sonuna kadar güveniyoruz. Şimdi söz verin bana; hayal kurmaktan, bu ülkeye umut olmaktan, kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyeceksiniz.Ve ne olursa olsun yüzünüzdeki gülümsemeyi kaybetmeyeceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı’mızın 107. yıl dönümünü yürekten kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu. Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ise; "Gençlerimizin ‘Türkiye Yüzyılı’nda bilimde, sanatta, sporda dünyaya yön vereceğine inanıyoruz. Bu anlamlı ve önemli festivali düzenleyen Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum" dedi.
  2. Bursa Gençlik ve Teknoloji festivali birbirinden eğlenceli içerikleriyle 17 Mayıs Pazar akşamına kadar açık olacak.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

