Gençler bilim ve teknoloji festivalinde buluştu

Yıldırım Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2. Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Yıldırım Belediyesi Etkinlik Alanı’nda başlayan festival 2 gün sürecek ve gençleri teknoloji ve bilimle buluşturacak. Teknoloji, bilim, spor ve eğlence dolu festival kapsamında; insansız hava araçlarından yazılım teknolojilerine, sanal gerçeklikten geleneksel Türk sporlarına kadar çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Gençler ayrıca söyleşiler, yarışmalar ve interaktif deneyim alanlarıyla hem eğlenecek hem de yeni teknolojileri yakından tanıma fırsatı bulacak.
Festivalin açılışında alanı dolduran gençlere hitap eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Etrafıma şöyle bir baktığımda müthiş bir enerji görüyorum. Pırıl pırıl gençler görüyorum. Sizler umudun, cesaretin ve değişimin ta kendisisiniz. Cumhuriyetin ve demokrasinin en büyük teminatısınız. Atamızın verdiği sorumluluğun bilinciyle ve onun izinden ilerleyerek milletimizin bekası için çabalayacak ve yarınlarımızı daha müreffeh hale getireceksiniz" dedi.
Yıldırım Belediyesi olarak gençlerin mutluluğu ve geleceği adına çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; "Sizlerin izleyen değil, üreten olduğu bir kent hayaliyle mesai yapıyoruz. Bilimle, teknolojiyle, sanatla, sporla büyüyen bir Yıldırım için çaba gösteriyoruz. Yıldırım’ın markası haline gelen ‘Uyumayan Kütüphane’lerimizle ve gençlik merkezlerimizle ilçemizi ses getiren kaliteli hizmetlerle buluşturduk. Türkiye’nin en büyük 2. spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu başta olmak üzere, özellikle siz gençlerimizin faydalanması amacıyla kentimize modern spor tesisleri kazandırdık. Yıldırım Kafelerimizde hem dinleniyor hem de keyifli vakitler geçiriyorsunuz. Kültür merkezlerimizde sizler için birbirinden nitelikli programlar hazırlıyoruz. Üniversiteye hazırlanan genç arkadaşlarımız için ücretsiz yks kursları düzenliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak daha pek çok hizmetimizle siz değerli gençlerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarınızı karşılamaya, yeteneklerinizi ortaya çıkarmaya ve sizleri geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
