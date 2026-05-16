HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep’te iki ayrı traktör kazasında 2 çiftçi hayatını kaybetti

Gaziantep’in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında 2 çiftçi hayatını kaybetti.İlk olay, Şehitkamil ilçesi kırsal Arıl Mahallesi’nde meydana geldi.

Gaziantep’te iki ayrı traktör kazasında 2 çiftçi hayatını kaybetti

Gaziantep’in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında 2 çiftçi hayatını kaybetti.

İlk olay, Şehitkamil ilçesi kırsal Arıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Taha Pekmezci (78) idaresindeki 27 AJ 959 plakalı traktör, tarla sürümü esnasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Taha Pekmezci traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Pekmezci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

İkinci kaza ise, Nurdağı ilçesi kırsal Bademli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adil Başpınar idaresindeki 46 AGB 266 plakalı traktör, tarla sürümü sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Adil Başpınar, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde traktör sürücüsü Başpınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yeri ve adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Her iki kaza ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ emniyetinden engelliler haftasında anlamlı programElazığ emniyetinden engelliler haftasında anlamlı program
Denizde can pazarı: Herkes seferber oldu ancak hastanede hayatını kaybettiDenizde can pazarı: Herkes seferber oldu ancak hastanede hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.