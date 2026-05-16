MSB'den 'seferbelik' mesajlarıyla ilgili açıklama

Sosyal medyada birçok kişi telefonuna gelen 'seferberlik' mesajlarını paylaşmıştı. Söz konusu mesajlar kısa sürede gündem olmuştu. MSB'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan 'seferberlik' mesajları ile ilgili açıklama yaptı.

"HER YIL RUTİN OLARAK..."

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları her yıl rutin olarak icra edilmektedir. 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir."

Kaynak: DHA

