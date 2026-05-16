MSB'den 'seferbelik' mesajlarıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan 'seferberlik' mesajları ile ilgili açıklama yaptı.

"HER YIL RUTİN OLARAK..."

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları her yıl rutin olarak icra edilmektedir. 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir."